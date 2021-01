"Era inert! Mi-a taiat degetul cu dintii!" Cel mai greu moment din cariera lui Denis Harut! Noul fotbalist al FCSB-ului a fost aproape de o tragedie

Denis Harut (21 de ani) este noul jucator al FCSB-ului.

Harut se afla intr-un moment foare bun al carierei si a reusit sa prinda cel mai important transfer de pana acum. Internationalul U21 este noul jucator al FCSB-ului si se va lupta pentru titlu in acest sezon.

Harut a trecut printr-un moment extrem de dificil in cariera, in mai 2018 fiind aproape sa fie victima unei tragedii petrecute pe teren.

In timpul unui meci Sepsi - Timisoara, pe vremea cand Harut evolua pentru Poli, fundasul a ramas inert pe teren dupa un duel dur cu Benjamin Kuku.

Jucatorii au sarit atunci imediat in ajutorul lui Harut pentru a-l impiedica sa-si inghita limba:

"M-am dus repede spre el, sa nu-si inghita limba. Era blocat, inert. Ne-a muscat de degete. Degetul mare de la mana dreapta este franjurat.

Mi-am tinut cumpatul pana a venit medicul, care ne-a spus sa plecam de langa Harut, ca sa aiba aer in jurul lui", dezvaluia Razvan Rat, coechipier cu Harut la Timisoara in acea perioada.

Razvan Rat: "Mi-a taiat degetul, atat de tare strangea cu dintii!"

Fostul fundas stanga al echipei nationale spune ca experienta unui caz anterior l-a ajutat sa ia cele mai bune decizii in acel moment:

"Am mai trecut prin astfel de momente cand eram copil si jucam in Liga 3. Atunci am vazut prima oara cum se procedeaza in astfel de cazuri. Harut nu mai misca, daduse ochii peste cap, horcaia si i se inclestase maxilarul.

Mi-a taiat degetul, atat de tare strangea cu dintii. Rat si Viera, de la Sepsi, i-au deschis gura si am putut sa-mi scot mana. Medicul de la Sepsi i-a tras limba", mai spunea Rat atunci, pentru Libertatea.

Denis Harut a fost crescut de Poli Timisoara, unde a evoluat pana in iulie 2019, cand a fost vandut la Botosani. In aceasta iarna, Gigi Becali a platit in schimbul lui 700.000 de euro pentru a-l aduce la FCSB.