Unul dintre cei mai SCUMPI jucatori vanduti ce FCSB da VERDICTUL in cazul lui Man! "E cel mai valoros in momentul de fata! Parma a mai luat un roman, nu vad de ce sa nu ajunga acolo"

Dennis Man este dorit la Parma, iar italienii au inceput deja negocierile pentru atacantul lui Gigi Becali.

Man ar putea sa il urmeze pe Valentin Mihaila la Parma. Italienii au inceput deja negocierile pentru atacantul FCSB-ului si inclusiv patronul l-a urmarit pe Dennis Man.

Florin Gardos, vandut de FCSB la Southampton pentru 6.8 milioane de euro, in 2014, spune ca transferul lui Man la Parma se poate face, insa nu pentru mai mult de 10 milioane de euro:

"De ce nu? Are calitati si probabil in momentul de fata e cel mai bun jucator din campionatul intern. Si a fost foarte in forma in turul campionatului, Parma a mai luat un roman, asa ca nu vad de ce nu ar putea ajunge acolo", a spus Gardos pentru Telekom Sport.

Florin Gardos: "E cel mai valoros in momentul de fata, dar nu cred ca poate pleca pe mai mult de 10 milioane"

Fostul fundas al echipei nationale spune ca lipsa meciurilor in competitiile europene este un minus pentru Dennis Man:

"Chiar daca il condiser cel mai valoros in momentul de fata, eu nu cred ca poate sa plece din campionatul intern pe mai mult de 10 milioane. Si 10 milioane e foarte mult.

Nu are expunere, la FCSB nu a jucat in Europa League, la echipa nationala nu a prea jucat, ma refer la nationala mare. Cam asta e diferenta dintre generatia noastra care a fost la Steaua si cei de acum. Noi am avut sezoane foarte bune in Europa League, plus meciurile din Champions League si atunci foarte multi am plecat in Europa, in vest", a mai spus Gardos.