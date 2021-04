BREAKING NEWS! Dusan Uhrin a confirmat ca va fi noul antrenor al lui Dinamo: "Am semnat, e adevarat!" Cu ce staff va lucra cehul in Stefan cel Mare

Gigi Multescu si-a anuntat demisia de la Dinamo dupa infrangerea din mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei, 0-1 in deplasare cu Astra.



La foarte scurt timp dupa incheierea meciului, in presa a aparut informatia conform careia Dusan Uhrin Jr. se va intoarce la Dinamo si chiar va conduce antrenamentul de miercuri al echipei.

Informatia a fost confirmata si de fanii din Peluza Catalin Hildan, care au scris pe Facebook ca Uhrin va semna un contract pana la finalul sezonului trecut, dar chiar si de antrenorul ceh.

"Am semnat asa cum ati scris, e adevarat! Am revenit pentru suporterii incredibili ai lui Dinamo. Ei m-au convins! Am venit sa salvam Dinamo si sunt convins ca vom reusi", a spus Dusan Uhrin Jr. potrivit ProSport.

Sursa citata anunta si ca cehul va veni in Stefan cel Mare cu propriul staff tehnic din care vor face parte, printre altii, preparatorul fizic Denis Kavan si antrenorul de portari Dragos Picu.