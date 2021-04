BREAKING NEWS! "Nu mai pot sa fiu antrenor! Ma opresc aici!" Multescu si-a dat demisia in direct, dupa infrangerea cu Astra din Cupa! Ce a declarat

Gheorghe Multescu a anuntat in direct ca se va desparti de Dinamo!

Revenit pe banca la inceputul lui martie, in incercarea de a salva clubul, Multescu a decis sa renunte la postul sau, dupa inca o infrangere.

"Nu stiu pentru jocul de vineri. Nu ma mai intrebati pe mine, pentru ca eu o sa-mi pun demisia pe cale amiabila. N-am anuntat jucatorii. Va anunt pe dumneavoastra. De maine nu o sa mai fiu antrenor. Eu am vrut de meciul trecut, numai ca venea meciul asta si n-aveam dreptul sa provoc valuri. Avea nevoie echipa de liniste si nu-mi puteam permite sa fac valuri. Nu exista nicio sansa sa ma razgandesc. Ma opresc aici.

Imi pare rau si imi cer scuze ca n-am putut sa fac mai mult. Am facut maximul din ce puteam. Din pacate, nici eu nu am fost foarte bine ajutat. De ce sa nu vrea alt antrenor? Si in repriza a doua de la meciul cu Clinceni echipa a jucat la o singura poarta, a avut controlul, dar lipseste executia.

Meciul de azi a fost foarte echilibrat. Lipseste ceva, lipseste scanteia, niste executii de exceptie ca sa vina golul, punctele si sa se decupleze de la nesansa din ultima perioada", a spus Multescu la finalul meciului.