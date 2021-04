"Nu e problema numai de antrenor!" Multescu a explicat de ce a decis sa isi dea demisia! Ce a spus despre posibilitatea de a ramane in club si care este cel mai mare regret pe care il are

Dinamo a pierdut la Giurgiu cu Astra in mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei, scor 0-1.

Dupa meci, Gigi Multescu si-a anuntat demisia de la clubul din Stefan cel Mare. Antrenorul de 69 de ani a avut aceasta intentie si dupa meciul cu Clinceni din Liga 1, insa a revenit asupra deciziei si a pregatit echipa si pentru meciul de la Giurgiu.

"Vreau sa spun ca saptamana trecuta m-am gandit si am si spus ca ma gandesc, dar nu puteam sa imi permit sa deranjez echipa si clubul inaintea acestui meci si am facut ce trebuia sa fac pentru binele echipei sa jucam bine astazi si sa castigam jocul.

O victorie m-ar fi intors din drum. Pe antrenori ii tin rezultatele. Daca astazi, cu doua bare, cu 70 de minute posesie si pierzi un meci, este nedrept. Dar asta este fotbalul. Nu a mers, nu am inscris goluri si nu am castigat meciuri, e simplu.

Ar putea veni un antrenor mai performant, mai bun, mai eficient si mai norocos. Din pacate, nu e problema numai de antrenor. Cel mai mare regret este ca nu apuc si eu sa pun mana pe o toarta de la Cupa.

Sa vedem, inca mai sunt verde. A fost tensiune mare, dar poate asa, pentru a scoate talente, poate sa fie, dar deocamdata sunt destul de obosit mental.

Am vazut un regret pe fata jucatorilor, le-am multumit, au aplaudat. Ne mai intalnim, ca o sa mai fiu alaturi de ei in diferite ipostaze. Nu am avut timp sa am teama. Uneori m-am simtit afectat, dar asa trecator. Lucrurile au stat bine pana la urma, m-am linistit.

Eu am fost contactat sa ma prezint maine la club de catre domnul Eftimescu", a spus Gigi Multescu la finalul meciului de la Giurgiu.