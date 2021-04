"Cum adica si-a dat demisia?!" Anton, in soc dupa meciul de la Giurgiu! Reactia jucatorului cand a aflat ca Multescu a renuntat la banca tehnica

Dinamo a ramas fara antrenor dupa infrangerea cu Astra.

'Cainii' au pierdut meciul tur din semifialele Cupei, cu 1-0, dupa golul lui Krpic din minutul 4, ajungand astfel la a sasea infrangere consecutiva.

Scandalul cu jucatorii care au fost prinsi la petrecerea cu lautari, dar si rezultatele l-au facut pe Multescu sa isi dea demisia, lucru pe care l-a anuntat in direct.

La finalul meciului, Anton s-a aratat socat la interviu dupa ce a aflat chiar atunci decizia anuntata de tehnician.

"Cum adica si-a dat demisia? M-ati luat prin surprindere, nu s-a discutat tema asta in vestiar. Nu s-a pus problema, dansul a fost antrenorul nostru, inca e antrenor.

Eu vreau sa vorbesc despre ce s-a intamplat in seara asta, am luat un gol pe inceput, lipsa de concentrare, apoi nu am fost suficienti de lucizi incat sa reusim sa inscriem, dar cred a avem forta sa intoarcem rezultatul.

E o perioada grea, confuza, dar speram ca la final sa incheiem cu bine, sa ne salvam. Nu imi e frica de absolut nimic, vad cum se munceste, trebuie sa reusim sa obtinem prima victorie.

Va rog sa nu ma intrebati de antrenor, abia am auzit de domnul Multescu", a spus Paul Anton la finalul meciului.