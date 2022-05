Dusan Uhrin Jr., realist înaintea meciului retur cu Universitatea Cluj: "Nu îmi e frică de reacția fanilor"

Dusan Uhrin Jr. a afirmat într-o conferinţă de presă că echipa trebuie să muncească mai mult în partida de duminică, după ce a pierdut meciul tur cu 0-2.

"Nu e bine că am pierdut meciul trecut, am încercat să iau în considerare toate detaliile, tot ce trebuie să reparăm în echipa noastră. Sigur, trebuie să luptăm mai mult decât în primul meci, pentru că nu a fost suficient. Din punctul meu de vedere, prima repriză a fost dezastruoasă, pentru că am început bine, dar am primit un gol stupid şi după asta am fost la pământ.

În a doua repriză am jucat bine, dar am primit un al doilea gol imposibil după mine. Trebuie să facem mai mult, asta e realitatea. Sper că vom face tot posibilul. Nu ştiu ce s-a întâmplat săptămâna trecută, de ce nu am luptat. Realitatea este că dacă vrem să rămânem în Liga I trebuie să facem mai mult. Trebuie să ne apărăm bine, dar în acelaşi timp să marcăm minim două goluri în timpul regulamentar. Sunt dezamăgit de ultimul joc, pentru că nu am luptat suficient", a afirmat Uhrin Jr.

El consideră că presiunea partidei este aceeaşi ca la toate meciurile importante, chiar dacă ştie că menţinerea în Liga I contează foarte mult pentru suporterii dinamovişti: "Pentru acest club situaţia nu este prea bună şi sper să trecem peste această perioadă. Nu mă simt atât de bine, dar voi da totul. Nu am mai simţit o asemenea presiune, deşi la fiecare meci important e o presiune. E la fel şi când lupţi pentru titlu sau cupă. Nu vreau să le frâng inima suporterilor, voi face tot ce pot. Mă gândesc doar la meciul asta, trebuie să dăm tot ce pot pentru a avea rezultate".

Dusan Uhrin Jr., întâlnire cu fanii și liderii de galerie

Antrenorul ceh nu se va împotrivi dacă fanii vor dori să discute cu jucătorii înaintea partidei de duminică.

"Jucători sunt puţin agitaţi, dar suntem în această situaţie, asta e realitatea. Eu încerc să mă concentrez asupra acestui ultim meci. Dacă voi fi nervos nu voi reuşi nimic. Am vorbit cu fanii şi cu liderii de galerie. E normal să pună presiunea, vor echipa în prima ligă.



Nu ştiu dacă e perioada mea cea mai grea, antrenez de 25 de ani şi am văzut multe astfel de situaţii. Sper că vom trece cu bine. Presiunea e aceeaşi. Nu îmi e frică de reacţia fanilor, sper să fie alături de noi. Cred că ar fi benefic ca fanii să discute cu jucătorii, pentru a da totul", a completat tehnicianul.

Dinamo, echipă clasată pe locul opt în clasamentul playout-ului Ligii I, va disputa cea de-a doua manşă a barajului de menţinere pe prima scenă cu Universitatea Cluj, duminică, de la ora 21:00, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare. În tur, Universitatea Cluj, a câştigat cu scorul de 2-0.