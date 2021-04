Super-mutare pentru fostul star de la Arsenal! Ozil va fi actionarul unui club de fotbal, impreuna cu alte doua vedete de la Hollywood!

Fotbalistul e pe cale sa investeasca intr-un club care se zbate sa se salveze de la retrogadare in campionatul Mexicului.

Mesut Ozil, impreuna cu actritele americane Kate Upton si Eva Longoria, se afla intr-un grup de investitii care este pregatit sa preia conducerea clubului mexican Necaxa, potrivit Sportico.

Necaxa este pe ultimul loc in campionat, cu doar 10 puncte dupa 14 etape. In prezent, clubul este detinut de afaceristul Ernesto Tinajero Flores, care doreste sa cedeze jumatate din actiuni.



"Planuim sa fim parteneri cu un grup experimentat in management si fotbal la nivel international. Acest aranjament ne va duce la nivelul urmator", spune un comunicat oficial dat de Necaxa.

Mesut Ozil a fost adus gratis de Fenarbahce de la Arsenal, in luna ianuarie a acestui an, acceptand o reducere de la 16 milioane de euro pe sezon, cat incasa la Londra, la 3 milioane de euro. Campionul mondial din 2014 nu a apucat sa joace decat 6 meciuri pentru noua sa echipa. S-a accidentat la glezna in luna martie, intr-un meci cu Antalyspor, si a fost scos cu targa de pe teren.