Mbappe si Neymar, la un pas de calificarea in semifinalele Champions League: PSG - Bayern, de la ora 22:00 | Chelsea - Porto, de la aceeasi ora

13:45

In aceasta seara, se decid primele doua semifinaliste din Champions League.





De la ora 22:00, PSG primeste vizita lui Bayern, iar Chelsea o infrunta pe teren propriu pe FC Porto.





Parizienii au castigat meciul tur cu 3-2 si sunt favoriti sa obtina calificarea in semifinale.





Nemtii nu se pot baza nici in aceasta seara pe Lewandowski si nici pe Douglas Costa, Gnabry, Hoffmann, Roca, Tillman, Sule si Tolisso, care ingroasa lista absentilor. De cealalta parte, de la PSG lipsesc doar Bernat, Icardi, Marquinhos, Diallo si Kurzawa.





Saptamana trecuta, pentru campionii Frantei au marcat Mbappe, care a reusit o dubla, si Marquinhos, in timp ce golurile lui Bayern au fost inscrise de Choupo-Moting si Muller.





In celalalt meci al serii, Chelsea porneste cu prima sansa in fata celor de la Porto, englezii obtinand in tur victoria cu scorul de 2-0.