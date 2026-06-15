Mutare de top la Rapid: acord cu un stranier din Italia. Singurul obstacol rămas

Mutare de top la Rapid: acord cu un stranier din Italia. Singurul obstacol rămas Fotbal intern
SPORT.RO
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Conducerea giuleștenilor a obținut acordul de principiu al lui Rareș Ilie, însă finalizarea transferului depinde de negocierile cu OGC Nice.

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Mijlocașul în vârstă de 23 de ani își dorește să revină la echipa care l-a lansat în fotbalul profesionist. Potrivit GSP, fotbalistul intenționează să își clarifice cât mai repede viitorul pentru stagiunea 2026-2027.

Impasul negocierilor cu formația din Franța

Deși jucătorul și-a dat acceptul pentru o întoarcere în Giulești, decizia finală le aparține celor de la OGC Nice. Clubul de pe Coasta de Azur insistă pentru un transfer definitiv, în timp ce conducerea alb-vișiniilor preferă varianta unui împrumut, evitând o investiție financiară majoră în actuala perioadă de mercato.

Antrenorul Daniel Pancu nu s-a ferit să recunoască faptul că și-ar dori ca extrema stângă să ajungă în Giulești: „E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult”.

Președintele Victor Angelescu a confirmat și el interesul: „Ni l-am dori, vom vedea ce se va întâmpla la Nice”.

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Rareș Ilie / Foto: Imago
Rareș Ilie
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Parcursul recent al mijlocașului

Rareș Ilie s-a transferat de la Rapid în 2022, după două sezoane în care a adunat 60 de meciuri, 9 goluri și 16 pase decisive la seniori. În Franța nu a reușit să se impună, strângând doar 10 prezențe oficiale. În ultimii patru ani, el a fost împrumutat succesiv la Maccabi Tel Aviv, FC Lausanne-Sport, Catanzaro și Empoli.

În sezonul precedent, 2025-2026, românul a evoluat în Serie B pentru Empoli, formație care a încheiat pe locul 16. Acolo a înregistrat 28 de apariții, trecându-și în cont două goluri și 4 pase decisive. Cota sa de piață actuală este evaluată la 1,2 milioane de euro, înregistrând o scădere față de maximul de 3,3 milioane atins în anul 2024.

În această vară, Rapid a oficializat deja două sosiri, Vladan Bubanja și Mohammed Kamara, despărțindu-se totodată de Leo Bolgado și Daniel Paraschiv.

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