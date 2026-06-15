Mutare de top la Rapid: acord cu un stranier din Italia. Singurul obstacol rămas

Mijlocașul în vârstă de 23 de ani își dorește să revină la echipa care l-a lansat în fotbalul profesionist. Potrivit GSP, fotbalistul intenționează să își clarifice cât mai repede viitorul pentru stagiunea 2026-2027.

Impasul negocierilor cu formația din Franța

Deși jucătorul și-a dat acceptul pentru o întoarcere în Giulești, decizia finală le aparține celor de la OGC Nice. Clubul de pe Coasta de Azur insistă pentru un transfer definitiv, în timp ce conducerea alb-vișiniilor preferă varianta unui împrumut, evitând o investiție financiară majoră în actuala perioadă de mercato.

Antrenorul Daniel Pancu nu s-a ferit să recunoască faptul că și-ar dori ca extrema stângă să ajungă în Giulești: „E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult”.

Președintele Victor Angelescu a confirmat și el interesul: „Ni l-am dori, vom vedea ce se va întâmpla la Nice”.