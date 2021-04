Ratari de infarct pentru Neymar in prima repriza cu Bayern! A trimis de doua ori in bara inainte ca nemtii sa deschida scorul!

Neymar a facut o prima repriza de senzatie in returul cu Bayern, cu toata ca echipa sa a fost condusa cu 1-0 la pauza.



Starul lui PSG a lovit de doua ori bara intr-un interval de doar doua minute. Mai intai, in minutul 37, Neymar a sutat din 15 metri cu interiorul la coltul lung, insa mingea a lovit vinclul portii campioanei Europei.

In minutul 39, in urma unei combinatii de efect cu Mbappe, Neymar a scapat singur cu Neuer, a trimis mingea elegant pe langa portarul german, insa mingea lovit bara laterala de aceasta data.

Iar cliseul conform in fotbal ocaziile se razbuna a functionat de aceasta data. In minutul 40, Eric Maxim Choupo-Moting a deschis scorul cu o lovitura de cap din cativa metri dupa ce Navas a respins in fata o minge sutata de Alaba.

Não adianta, quem não faz toma! E do Choupo-Moting ainda. ???? PSG 0-1 Bayern ????pic.twitter.com/Y3zKJjBstK — Canal Grandes Ligas ⚽ (@grandesligas_) April 13, 2021