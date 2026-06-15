FOTO Ioan Ovidiu Sabău, prezentat la Farul Constanța! Gică Popescu i-a stabilit un obiectiv îndrăzneț

Ioan Ovidiu Sabău, prezentat la Farul Constanța! Gică Popescu i-a stabilit un obiectiv îndrăzneț Superliga
SPORT.RO
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Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de antrenor la Farul Constanța.

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După ce s-a salvat dramatic de la retrogradare, după lovituri de departajare la barajul cu Chindia Târgoviște, Farul va aborda sezonul următor cu un nou sezon. Ioan Ovidiu Sabău a fost prezentat oficial luni, zi în care s-a reunit și echipa.

Gică Popescu: "Obiectivul minim al Farului, calificarea în play-off"

Gică Popescu, președintele și acționarul majoritar de la Farul, a făcut o scurtă analiză a sezonului trecut și a anunțat obiectivul clubului pentru stagiunea următoare - calificarea în play-off-ul Superligii.

"Vreau să fac câteva aprecieri despre sezonul recent încheiat. A fost cel mai prost sezon de când sunt eu la Farul. Emoțiile de la baraj au fost crunte și nu dorim să mai trăim vreodată această experiență neplăcută. A fost o experiență din care am învățat noi și jucătorii. Nu vrem să mai trecem prin ce am trecut. 

Eu îmi doresc de foarte mult timp să lucrez cu el (n.r - Ioan Ovidiu Sabău). Suntem prieteni, colegi din perioada junioratului. De la 17 ani am jucat la naționalele de juniori. Ne cunoaștem foarte bine, iar la baza acestei relații foarte bune pe care o avem a stat respectul reciproc. Am încercat la un moment dat să-l aducem la Farul, însă din cauza unor probleme persoanele a declinat oferta noastră. Sunt foarte bucuros că astăzi este noul antrenor al Farului.

Va avea sprijinul nostru, al managementului astfel încât să ne îndeplinim obiectivul - acela de a ne clasa din nou în play-off. Acesta este obiectivul minim pe care îl putem impune", a spus Gică Popescu.

Ioan Ovidiu Sabău: "Vin la un club impecabil, foarte bine organizat"

Ioan Ovidiu Sabău, care a avut ultimele două mandate de antrenor la Universitatea Cluj, s-a declarat încântat de condițiile de pregătire de la Farul și a explicat ce își dorește de la noii săi jucători.

"Vin la un club impecabil, foarte bine organizat. Puține cluburi din România au astfel de condiții. Există stabilitate financiară și e o plăcere să am o sală de forță, să am toate condițiile. Cred că este în primele 3-4 cluburi din România ca organizare și infrastructură. Vreau să avem o colaborare corectă. 

E o provocare distanța față de familia. Va fi un an greu pentru mine. Mă simt foarte responsabil și nu vreau să îi dezamăgesc pe cei doi prieteni cu care am colaborat și cu care sunt în relații foarte bune. Mă adaptez la ceea ce am ca buget. Vrem să facem cât mai puține greșeli. Am o perioadă în care va trebui să evaluez fiecare jucător. Atunci când voi lua o decizie, vreau să fiu foarte atent și să fac cât mai puține greșeli, să nimerim niște jucători care să aibă caracter, să aibă foame de performanță, să fie antrenabili. Acești jucători care își doresc să se antreneze vor progresa.

Avem nevoie de jucători cu experiență, care să își asume responsabilitatea și să fie lideri. Asta caut. Dacă sunt probleme, voi încerca să-i ajut pe acei jucători să însemne cu adevărat ce înseamnă să fii lider. Îmi plac jucătorii cu personalitate, chiar dacă nu sunt foarte cuminți, dar în teren trebuie să demonstreze că sunt dedicați acestei echipe și își respectă fanii", a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Farul va disputa 4 amicale, inclusiv unul cu Dinamo

După două săptămâni de vacanță, jucătorii formației de la malul mării au efectuat astăzi vizita medicală.

Clubul constănțean a anunțat și programul meciurilor de verificare din această vară. Farul va disputa patru partide amicale înaintea debutului oficial în noul sezon de Superliga.

Primul test va avea loc pe 27 iunie, de la ora 17:00, împotriva formației bulgare Fratria Varna, ocupanta locului 3 în liga secundă. 

Pe 3 iulie, la Ovidiu va ajunge Oțelul Galați, iar cinci zile mai târziu, pe 8 iulie, „marinarii” vor întâlni Cernomore Varna, echipă care a terminat pe locul 7 în prima ligă din Bulgaria.

Ultimul și cel mai interesant amical al verii va avea loc pe 11 iulie. Farul se va deplasa la baza de la Săftica pentru duelul cu Dinamo, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în play-off-ul Superligii.

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