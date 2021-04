Nistor, out de la CFR la ordinul lui Petrescu! Povestea despre care nimeni nu a stiut pan acum: "N-a mai vrut sa-l vada!"

Dan Nistor a jucat la CFR Cluj iulie 2017-ianuarie 2018.

Mijlocasul defensiv a parasit echipa din Gruia pentru a se intoarce la Dinamo, echipa de la care ajunsese la CFR liber de contract.

La mai bine de 3 ani de la acel moment, fostul presedinte de la CFR, Iuliu Muresan, a dezvaluit motivul pentru care Nistor a fost indepartat de la club. Potrivit acestuia, Nistor a reactionat putin nepotrivit la o critica facuta de Dan Petrescu in timpul unui antrenament, iar fostul antrenor al campioanei a rupt din acel moment orice legatura cu mijlocasul ajuns intre timp la 32 de ani.

"Pe Nistor, un jucator foarte bun, l-am avut in propria curte. L-am luat de la Dinamo si, la un moment dat, in timpul unui antrenament, i-a raspuns la o observatie, in stilul caracteristic, lui Dan Petrescu. De atunci, Dan Petrescu nu a mai vrut sa-l vada si ne-a spus sa-l dam.

Nu stiu ce i-a strigat exact lui Dan Petrescu. Pentru faptul ca si-a permis sa-i raspunda a trebuit sa plece. Eu eram mai maleabil. Eu am inteles jucatorii si am mai trecut cu vederea.

Pana la urma, cu totii mai avem nervi si mai gresim. Trebuie sa fim mai toleranti putin. Unele momente pot fi trecute cu vederea. Dan Nistor ar fi putut juca si acum la CFR. Din acel moment nu prea a mai jucat.

Mie mi-a parut foarte rau. Si in ziua de astazi imi pare rau ca nu a ramas la CFR si l-am dat. E un jucator care are caracter, are executii foarte bune. Tactic joaca foarte bine.

S-a vazut si la meciul Craiova-CFR Cluj. Se ocupa de toate mingile care trec din compartimentul defensiv in cel ofensiv", a spus Iuliu Muresan la Realitatea Sportiva.