EXCLUSIV | Au intrat banii la Dinamo! Pablo Cortacero a trimis in Romania 400.000 de euro

Dinamo primeste pana la urma vesti bune.

Potrivit surselor www.sport.ro la Dinamo au intrat joi 400.000 de euro. Deocamdata nu se stie ce plati se vor face si ce vor acoperi acesti bani. Vestea vine ca o gura de aer proaspat dupa situatia dificila prin care trece clubul.

Chiar daca la echipa au fost adusi multi jucatori pe salarii mari, Dinamo nu a reusit sa impresioneze in acest sezon. Echipa vine dupa o serie de 4 infrangeri consecutive si este pe locul 14 in clasament cu 5 puncte dupa 8 etape. Baietii lui Cosmin Contra au ca obiectiv calificarea in playoff-ul Ligii 1.