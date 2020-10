Pablo Cortacero a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Cornel Dinu! "E ingrijorat! Se gandeste la marirea capitalului social cu 10 milioane de euro"

Investitorul spaniol a vorbit cu "Procurorul" despre Dinamo.

La Dinamo nu au fost platite salariile si au aprut zvonuri ca spaniolii nu vor aduce in Stefan cel Mare banii promisi. Totusi, aceste probleme se vor rezolva. Cortacero i-a spus lui Dinu ca restantele vor fi platite saptamana viitoare, iar capitalul social va fi majorat la 10 milioane de euro.

"Eu am avut o discutie doar cu Pablo Cortacero. A fost simpla. I-am spus istoricul lui Dinamo si simplitatea adusa la Dinamo. Parerea mea e ca s-a gresit, s-au adus prea multi jucatori. Cortacero m-a sunat si in seara asta, pentru ca el stie ce se intampla in Romania. E ingrijorat de toate zvonurile si de toate pozitiile care se iau. I-am spus clar. I-am spus istoricul lui Dinamo si despre cum trebuie simplificate lucrurile. Ai nevoie de doi, trei spanioli, doi, trei romani si pornim la treaba.

El mi-a transmis ca e dispus sa ajute Dinamo, ca se spun lucrurile neconforme cu adevarul. Eu i-am spus <<Domnul Cortacero, lumea asteapta sa veniti cu banii promisi. In rest sunt doar discutii>>", a declarat Dinu pentru TelekomSport.

Chiar daca spaniolul i-a promis ca banii vor veni la Dinamo, Cornel Dinu ramane sceptic.

"E clar ca agreement-ul dintre grupul lui Cortacero si Negoita nu e clar. Din informatiile mele, banii veniti de la LPF, 230.000 de euro... Daca nu se facea trecerea, banii se duceau la vechea administratie. Eu, pana nu vad banii, da-mi voie sa ma gandesc la altceva, am rezerve. In acest moment, trebuia achitata si o anumita cota din intelegerea dintre cele doua parti, grupul spaniol si Negoita, de 150.000 de euro. Daca s-a amanat plata...

El a zis ca nu e nicio problema. I-am spus ca trebuie platite salariile. A zis ca se vor plati saptamana urmatoare. I-am spus ca e societatea are nevoie de bani. Mi-a zis ca deja a discutat cu avocatul si ca se gandeste la marirea capitalului social cu 10 milioane de euro. Fa platile ca e nevoie de bani. Domnule, lucrurile nu sunt in regula", a declarat fostul jucator al lui Dinamo.

Dinamo are o serie neagra de 4 infrangeri consecutive in Liga 1, iar Cosmin Contra are pozitia de antrenor amenintata. Echipa este pe locul 14 in clasament cu 5 puncte dupa 8 etape jucate.