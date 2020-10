AVERTISMENT pentru Pablo Cortacero! "Daca nu aduce banii saptamana asta... Doamne fereste!" Ce se intampla in Stefan cel Mare

Situatia de la Dinamo este tot mai grava.

Asta afirma directorul tehnic al clubului, Cornel Talnar, care a transmis un avertisment dur pentru Pablo Cortacero.

Talnar este de parere ca daca spaniolii nu aduc banii promisi cat mai curand, Dinamo poate ajunge intr-o situatie dramatica.

"De cand au venit, acesti spanioli au bagat in jur de 600.000 de euro si urmeaza sa mai bage in curand inca 700 - 800.000 de euro ca sa aduca la zi toate datoriile fata de terti. Eu cred ca saptamana asta este o saptamana decisiva pentru toata lumea, in sensul ca daca, Doamne fereste, nu se baga banii, o sa fie oarecare probleme.

Cred ca domnul Pablo Cortacero va aduce banii respectivi. Mai exista un semn de intrebare la nivelul echipei, despre ce se va intampla in continuare. Pentru ca in momentul in care se vor baga acesti bani si jucatorii vor fi toti linistiti si multumiti, cu o pregatire buna si cu strangerea randurilor, eu cred ca Dinamo se va pune pe picioare.

Daca domnul Pablo va aduce ceea ce a promis in aceasta saptamana, lucrurile se vor aseza pe o baza solida. Daca nu, Doamne fereste, nu stiu ce se poate intampla...", a declarat Cornel Talnar, potrivit National FM.