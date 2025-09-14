FCSB l-a vrut pe Mario Tudose în această vară, iar formația lui Gigi Becali era gata să ofere un milion de euro în schimbul jucătorului.

FC Argeș a vrut mai mult pentru a-l lăsa pe fundașul de 20 de ani să plece, iar transferul a picat, chiar dacă jucătorul și-ar fi dorit mutarea la campioana României



Benfica a aflat despre „româneasca” lui Gigi Becali: „Vezi că noi urmărim”



Mario Tudose a fost jucătorul lui Benfica în perioada august 2021 și iulie 2023, iar portughezii l-au cedat la FC Argeș în schimbul a 50.000 de euro și 50% din drepturile pentru jucător.

Astfel, în cazul în care FCSB l-ar fi cumpărat pe tânărul fotbalist, jumătate din suma achitată de „roș-albaștrii” ar fi ajuns la formația din Portugalia.

După ce mutarea a intrat în impas, Gigi Becali a anunțat cum ar fi decurs transferul pentru ca Benfica să primească mai puțini bani. FCSB ar fi plătit o sumă mai mică pentru Tudose și ar fi cumpărat alt jucător cu restul banilor.

Giovanni Becali, cel care l-a dus la Benfica pe Tudose, a dezvăluit însă că oficialii lui Benfica că știu despre mișcarea pe care urmau să o facă piteștenii și cei de la FCSB.