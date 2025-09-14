Benfica a aflat despre „româneasca” lui Gigi Becali: „Vezi că noi urmărim”

Benfica a aflat despre &bdquo;rom&acirc;neasca&rdquo; lui Gigi Becali: &bdquo;Vezi că noi urmărim&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Telenovela Mario Tudose continuă, chiar dacă FCSB și FC Argeș nu au ajuns la o înțelegere până la urmă.

TAGS:
FCSBMario TudoseFC ArgesSuperligaBenficagiovanni becaliTransfer
Din articol

FCSB l-a vrut pe Mario Tudose în această vară, iar formația lui Gigi Becali era gata să ofere un milion de euro în schimbul jucătorului.

FC Argeș a vrut mai mult pentru a-l lăsa pe fundașul de 20 de ani să plece, iar transferul a picat, chiar dacă jucătorul și-ar fi dorit mutarea la campioana României

Benfica a aflat despre „româneasca” lui Gigi Becali: „Vezi că noi urmărim”

Mario Tudose a fost jucătorul lui Benfica în perioada august 2021 și iulie 2023, iar portughezii l-au cedat la FC Argeș în schimbul a 50.000 de euro și 50% din drepturile pentru jucător.

Astfel, în cazul în care FCSB l-ar fi cumpărat pe tânărul fotbalist, jumătate din suma achitată de „roș-albaștrii” ar fi ajuns la formația din Portugalia.

După ce mutarea a intrat în impas, Gigi Becali a anunțat cum ar fi decurs transferul pentru ca Benfica să primească mai puțini bani. FCSB ar fi plătit o sumă mai mică pentru Tudose și ar fi cumpărat alt jucător cu restul banilor.

Giovanni Becali, cel care l-a dus la Benfica pe Tudose, a dezvăluit însă că oficialii lui Benfica că știu despre mișcarea pe care urmau să o facă piteștenii și cei de la FCSB.

„Noi l-am dus la Benfica pe Mario Tudose. Avea 16 ani jumate. Benfica are jumate din el. M-au şi chemat şi mi-au zis: ‘Vezi că noi urmărim toate emisiunile din România, unde se spune că se vor da bani separat de contract. Nu vrem să se facă chestia asta. L-am educat aici 2 ani. Am dat pe el 200.000 la 16 ani şi la 19 ani, când urma să îi facem următorul contract, l-am dat înapoi la Piteşti, dar avem jumătate din el. Să îşi vadă de treabă directorii de la Piteşti, pentru că noi vom şti exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliţi’.

A murit scouter-ul pe care îl aveam noi acolo, el ţinea legătura. S-a terminat contractul şi nu am mai ţinut legătura. Noi l-am ajutat mult pe jucător… bani, ghete, multe chestii din astea. Am avut grijă de el. Contractele se fac pe 2 ani, şi după se reînnoiesc. 

E un jucător care a făcut 2 ani la Benfica. Nu ştiu ce va fi. L-au luat pentru că era înalt, juca la U16, venea la centrări. L-au cizelat 2 ani de zile acolo, cred că vorbeşte engleză sigur şi că a învăţat şi portugheză. La FCSB e greu să rezişti… Dacă debuta ca lumea şi făcea 2-3 meciuri, era cel mai bun… La Piteşti e altă treabă, la FCSB e mai greu!”, a spus Giovanni Becali la Fanatik.

Mario Tudose este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 350.000 de euro și a adunat 57 de meciuri pentru FC Argeș, reușind 4 goluri și 4 pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: &rdquo;Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa Rom&acirc;niei!&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Următorul transfer al campioanei? Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB
Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"
Lovitură pentru FCSB! C&acirc;t va lipsi Adrian Șut
Lovitură pentru FCSB! Cât va lipsi Adrian Șut
Florinel Coman, ore decisive &icirc;n Qatar: &icirc;n ce situație a ajuns fostul star al FCSB-ului
Florinel Coman, ore decisive în Qatar: în ce situație a ajuns fostul star al FCSB-ului
ULTIMELE STIRI
Csikszereda - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Campioana poate pune capăt crizei din Superligă
Csikszereda - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT. Campioana poate pune capăt crizei din Superligă
Fenerbahce explică de ce l-a demis pe Jose Mourinho. Nu din cauza eliminării!
Fenerbahce explică de ce l-a demis pe Jose Mourinho. Nu din cauza eliminării!
Manchester City - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Derby-ul etapei din Premier League, plin de orgolii
Manchester City - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Derby-ul etapei din Premier League, plin de orgolii
Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic: &rdquo;Poate obține bani mulți pe el&rdquo;
Jucătorul care l-a impresionat pe Zeljko Kopic: ”Poate obține bani mulți pe el”
Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00. Cormoranii vizează revenirea &icirc;n fotoliul de lider
Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00. "Cormoranii" vizează revenirea în fotoliul de lider
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
C&acirc;t a contat Ianis Hagi &icirc;n victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu

Fostul arbitru a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul

Fostul arbitru a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul

Următorul transfer al campioanei? Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB

Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"

Concluzie clară a italienilor &icirc;n cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d Italia

Concluzie clară a italienilor în cazul lui Cristi Chivu după eșecul din Derby d'Italia

Decizia luată de Alanyaspor &icirc;n cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

CITESTE SI
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat &icirc;nt&acirc;i cu mașinile

stirileprotv Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. &rdquo;Anunță decizii inexistente&rdquo;

stirileprotv PSD contrazice Guvernul din care face parte și spune că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor. ”Anunță decizii inexistente”

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!