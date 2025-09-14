FCSB l-a vrut pe Mario Tudose în această vară, iar formația lui Gigi Becali era gata să ofere un milion de euro în schimbul jucătorului.
FC Argeș a vrut mai mult pentru a-l lăsa pe fundașul de 20 de ani să plece, iar transferul a picat, chiar dacă jucătorul și-ar fi dorit mutarea la campioana României
Benfica a aflat despre „româneasca” lui Gigi Becali: „Vezi că noi urmărim”
Mario Tudose a fost jucătorul lui Benfica în perioada august 2021 și iulie 2023, iar portughezii l-au cedat la FC Argeș în schimbul a 50.000 de euro și 50% din drepturile pentru jucător.
Astfel, în cazul în care FCSB l-ar fi cumpărat pe tânărul fotbalist, jumătate din suma achitată de „roș-albaștrii” ar fi ajuns la formația din Portugalia.
După ce mutarea a intrat în impas, Gigi Becali a anunțat cum ar fi decurs transferul pentru ca Benfica să primească mai puțini bani. FCSB ar fi plătit o sumă mai mică pentru Tudose și ar fi cumpărat alt jucător cu restul banilor.
Giovanni Becali, cel care l-a dus la Benfica pe Tudose, a dezvăluit însă că oficialii lui Benfica că știu despre mișcarea pe care urmau să o facă piteștenii și cei de la FCSB.
„Noi l-am dus la Benfica pe Mario Tudose. Avea 16 ani jumate. Benfica are jumate din el. M-au şi chemat şi mi-au zis: ‘Vezi că noi urmărim toate emisiunile din România, unde se spune că se vor da bani separat de contract. Nu vrem să se facă chestia asta. L-am educat aici 2 ani. Am dat pe el 200.000 la 16 ani şi la 19 ani, când urma să îi facem următorul contract, l-am dat înapoi la Piteşti, dar avem jumătate din el. Să îşi vadă de treabă directorii de la Piteşti, pentru că noi vom şti exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliţi’.
A murit scouter-ul pe care îl aveam noi acolo, el ţinea legătura. S-a terminat contractul şi nu am mai ţinut legătura. Noi l-am ajutat mult pe jucător… bani, ghete, multe chestii din astea. Am avut grijă de el. Contractele se fac pe 2 ani, şi după se reînnoiesc.
E un jucător care a făcut 2 ani la Benfica. Nu ştiu ce va fi. L-au luat pentru că era înalt, juca la U16, venea la centrări. L-au cizelat 2 ani de zile acolo, cred că vorbeşte engleză sigur şi că a învăţat şi portugheză. La FCSB e greu să rezişti… Dacă debuta ca lumea şi făcea 2-3 meciuri, era cel mai bun… La Piteşti e altă treabă, la FCSB e mai greu!”, a spus Giovanni Becali la Fanatik.
Mario Tudose este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 350.000 de euro și a adunat 57 de meciuri pentru FC Argeș, reușind 4 goluri și 4 pase decisive.