După ce la începutul lunii septembrie a forțat aducerea fundașului de la FC Argeș, oferind un milion de euro, patronul FCSB consideră acum că a fost la un pas de o greșeală uriașă și anunță că prețul s-a înjumătățit.



La începutul lunii, Becali era hotărât să-l aducă pe tânărul apărător, văzându-l o soluție ideală pentru regula U21. A pus pe masă un milion de euro, însă negocierile s-au blocat din cauza unei clauze complexe. Clubul Benfica Lisabona deține 50% din drepturile federative ale jucătorului, ceea ce însemna că piteștenilor le-ar fi revenit doar 500.000 de euro, sumă considerată insuficientă. Oficialii de la FC Argeș au cerut un milion de euro net pentru partea lor, ceea ce ar fi dublat prețul total la două milioane, variantă refuzată categoric de finanțatorul campioanei.



"Cum să dai 1 milion de euro pe un copil?"



Acum, după încheierea perioadei de transferuri, Gigi Becali privește altfel situația. Într-o intervenție la Fanatik, a lăsat de înțeles că interesul pentru Tudose s-ar putea reactiva în iarnă, dar în condiții complet diferite. Patronul campioanei susține că a fost sfătuit și de Mihai Stoica în privința valorii reale a fotbalistului și se felicită că tranzacția nu s-a realizat în termenii inițiali.



"A rămas (n.r. - pista deschisă) pentru la iarnă. Dar prețul de acum a fost acum, că aveam nevoie de U21. La iarnă, să vedem. Poate e jumătate de preț. Poate nu mai vreau. Să vedem cum se prezintă. Cum să dai 1 milion de euro pe un copil? Dumnezeu m-a scăpat! Așa mi-a zis și Meme. Mi-a zis că e jucător de 3-4 sute de mii", a spus Gigi Becali.



În aceste condiții, o viitoare ofertă de 500.000 de euro i-ar aduce lui FC Argeș doar 250.000 de euro, o sumă care are șanse minime să fie acceptată de conducerea clubului piteștean.



Mario Tudose este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 350.000 de euro și a adunat 57 de meciuri pentru FC Argeș, reușind 4 goluri și 4 pase decisive.

