Se spune că fotbalul e oglinda societății, iar în fotbalul românesc avem, periodic, confirmarea acestei realități. Felul în care oficialii clubului FC Argeș au încercat să le dea o mare „țeapă“ portughezilor de la Benfica spune totul despre calitatea oamenilor din acest club.

De câteva zile, subiectul trecerii fundașului Mario Tudose, de la FC Argeș la FCSB, a ținut prim-planul finalului de mercato, în România. Sport.ro a explicat de la bun început că această mutare, pentru a fi realizată, are nevoie și de aprobarea clubului Benfica Lisabona (Portugalia). Asta deoarece, stoperul a evoluat la această grupare, între 2021 și 2023, la nivelul echipelor Under 17 și Under 19. În momentul venirii sale, la FC Argeș, portughezii au păstrat 50% dintr-un viitor transfer al jucătorului român.

Acum însă, piteștenii au încercat să micșoreze acest procent, recurgând la o schemă șocantă, pe care a dezvăluit-o Gigi Becali, la Digi Sport, când a și anunțat că transferul lui Tudose, la FCSB, a picat.

FC Argeș a vrut să încheie afacerea cu un fals în acte!

În acest moment, perioada de mercato s-a încheiat în România, după miezul nopții. Așadar, Tudose va continua până în iarnă cel puțin, tot la FC Argeș. Rămâne, în schimb, această dezvăluire a lui Gigi Becali, care va crea o mare problemă pentru piteșteni, în relația lor cu Benfica.

„Mi-a zis MM (n.r. – Mihai Stoica)... <<Băi, Gigi, încearcă una românească>>. Bine, încercăm una românească. Îi zice lui MM (n.r. – președintele clubului FC Argeș, Dani Coman, ar fi vorbit cu Mihai Stoica) <<Nea' Gigi, fă o ofertă de 400.000>>. Cu alte cuvinte, noi urma să facem aia românească. Adică, dai 400.000 pe transfer, Benfica ia 200.000. Apoi, făceam o românească. Transferam un jucător (n.r. – de la FC Argeș) pe 600.000 și-i păcăleam pe Benfica, luau cei de la FC Argeș, în total, 800.000“, a povestit Gigi Becali.

„În traducere“, transferul lui Tudose, de la FC Argeș la FCSB, urma să se facă printr-un fals în acte! În sensul că, pentru a micșora partea clubului lusitan, piteștenii și-ar fi dorit ca stoperul de 20 de ani să semneze cu campioana României, în schimbul unei sume derizorii, de 400.000 de euro. Apoi, ar fi urmat ca FCSB să mai ia un jucător de la FC Argeș, pe 600.000 de euro de această dată, astfel încât, în total, formația din Trivale să se aleagă cu 800.000 de euro, iar Benfica... cu 200.000!

Gigi Becali, îngrozit și el de propunerea piteștenilor

Schema pe care au încercat-o cei de la FC Argeș l-a speriat pe Gigi Becali, care a stat deja niște luni după gratii, în trecut. În plus, în România am avut celebrul „Dosar al transferurilor“, în care mai mulți oameni, impresari și foști conducători de cluburi, au făcut pușcărie, fix pentru astfel de „țepe“. De aici, și reacția de revoltă a lui Gigi Becali, în cadrul dezvăluirilor sale, de aseară.

„Singurul lucru ilegal era că o înșelam pe Benfica. Fac o mie de imoralități, ca să-i înșel pe străini și să rămână banii în țara mea. Eu rămân dezamăgit de Dani Coman, eu băgam mâna în foc pentru el. Acum, nu mai cred pe nimeni în viața vieților mele! E posibil așa ceva? Nu credeam că Dani Coman o să facă așa ceva“, a încheiat Becali.

