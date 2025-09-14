Basarab Panduru e impresionat de un antrenor din Superligă: ”S-a schimbat”

Basarab Panduru e impresionat de un antrenor din Superligă: "S-a schimbat"
Basarab Panduru, fostul mare internațional, s-a arătat impresionat de un antrenor din campionatul nostru.

Basarab Panduru, fostul mare internațional, s-a arătat impresionat de un antrenor din campionatul nostru.

Meciul dintre UTA Arad și FC Argeș s-a încheiat cu un incredibil 3-3, după ce piteștenii au condus în deplasare cu 3-0.

Echipa lui Adrian Mihalcea a reușit să revină miraculos și a obținut un punct din această întâlnire. Este a doua oară în acest sezon când UTA reușește să revină, pe teren propriu, de la 0-3. S-a întâmplat și în prima etapă, cu Universitatea Craiova.

Basarab Panduru: ”Mihalcea a avut dreptate”

Basarab Panduru se declară impresionat de Adrian Mihalcea, antrenorul pe care a mizat UTA Arad în acest sezon și care, în sezonul precedent, a reușit să o salveze pe Unirea Slobozia de la retrogradare.

”UTA nu ştiu dacă mai e o echipă mică, e printre puţinele echipe cu un 11 fix, deja îl ştii, are jucători buni. Argeş arată foarte bine.

Mihalcea nu dă dovadă de inspiraţie, dă dovadă de ce antrenor este, a considerat că dacă îi schimbă pe cei doi închizători va schimba jocul şi a avut dreptate.

S-a schimbat. Intră cu 3-2 la pauză, nesperat, nu?! UTA revine, nu e prima dată când revine, şi nu îl are nici pe Abdallah. Rezultatul e ceva excepţional şi meciul a fost foarte bun”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

După acest rezultat, FC Argeș urcă, temporar, pe locul trei în Superliga României, dar poate fi depășite de Dinamo dacă ”roș-albii” vor câștiga în deplasare cu Petrolul Ploiești. De partea cealaltă, UTA Arad a urcat pe locul cinci, cu 14 puncte.

În următoarea etapă, FC Argeș va avea parte de un alt test dificil, pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, în timp ce UTA se va deplasa tot la Cluj pentru duelul cu CFR.

