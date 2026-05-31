Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile Roland Garros după 17 ani!
Sorana Cîrstea își continuă parcursul extraordinar din 2026, iar la Roland Garros ajunge în sferturile de finală fără să piardă vreun set.
Duminică, pe "Suzanne-Lenglen", într-o partidă la care a asistat și Ion Țiriac, Sorana Cîrstea s-a impus în două seturi contra lui Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6 (4). Românca a avut emoții serioase în setul secund, după ce a ratat de două ori șansa de a încheia meciul pe propriul serviciu, însă și-a ridicat semnificativ nivelul în tiebreak.
Jucătoarea de 36 de ani, aflată probabil la ultimul sezon în tenis, și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Roland Garros. Sorana ajungea tot în sferturile de finală la ediția din 2009.
Sorana Cîrstea, duel cu Mirra Andreeva sau Jil Teichmann în sferturile de la Roland Garros
În sferturile de finală de la actuala ediție, Sorana Cîrstea va înfrunta câștigătoarea din duelul Mirra Andreeva (8 WTA, 19 ani) - Jil Teichmann (170 WTA, 28 de ani). Partida dintre rusoaică și elvețiancă este programat în această după-amiază, tot pe arena "Suzanne-Lengle".
Sorana Cîrstea a înfruntat-o o singură dată pe Mirra Andreeva, în urmă cu mai puțin de două luni, în sferturile de finală de la Linz. Rusoaica s-a impus atunci în trei seturi, scor 7-6 (4), 4-6, 6-2.
Semifinalistă la ediția din 2024 a Roland Garros, Mirra Andreeva are deja în palmares, la 19 ani, 5 titluri WTA câștigate, inclusiv două de 1.000 de puncte, la Indian Wells și Dubai, în 2025.
În schimb, Sorana Cîrstea are mult mai multe confruntări cu Jil Teichamnn, nu mai puțin de 8 până în prezent, victoriile find împărțite în mod egal.
Ultimul duel direct dintre Sorana Cîrstea și sportiva din Elveția datează din august 2025, în optimile de la Cleveland. Românca se impunea atunci lejer, în două seturi, 6-1, 6-1.