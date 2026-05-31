Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile Roland Garros după 17 ani!

Sorana Cîrstea își continuă parcursul extraordinar din 2026, iar la Roland Garros ajunge în sferturile de finală fără să piardă vreun set.

Duminică, pe "Suzanne-Lenglen", într-o partidă la care a asistat și Ion Țiriac, Sorana Cîrstea s-a impus în două seturi contra lui Xiyu Wang, scor 6-3, 7-6 (4). Românca a avut emoții serioase în setul secund, după ce a ratat de două ori șansa de a încheia meciul pe propriul serviciu, însă și-a ridicat semnificativ nivelul în tiebreak.

Jucătoarea de 36 de ani, aflată probabil la ultimul sezon în tenis, și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Roland Garros. Sorana ajungea tot în sferturile de finală la ediția din 2009.