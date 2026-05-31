Chindia Târgoviște a pierdut dramatic, 2-4 la loviturile de departajare, împotriva Farului Constanța.

Daniel Florea, explicație pentru seria nefastă a Chindiei

Târgoviștenii au legat în Liga 2 o serie de opt înfrângeri consecutive în play-off, după care au învins Corvinul cu 1-0 acasă și au terminat la egalitate (1-1) cu Sepsi la Sfântu Gheorghe.

La finalul partidei, Daniel Florea a scuzat cele opt înfrângeri consecutive prin faptul că el și coechipierii săi ar fi știut că vor avea asigurat locul la barajul pentru promovare.

A fost ultimul meci al carierei pentru Florea, veste confirmată de jucător încă din tur.

Florea: „Noi știam că vom juca barajul”

„Eu consider că cele opt înfrângeri au venit și pentru că noi știam că vom juca barajul. Am sacrificat niște puncte pentru a pregăti aceste două meciuri de baraj.

În ultimele două meciuri (n.r.- când au terminat la egalitate și au câștigat) am jucat în partitura de la baraj.

Astăzi a fost ultimul meci al carierei mele. Nu sunt supărat, am făcut tot ce a depins de mine. A rămas în prima ligă o echipă care m-a lansat în fotbal.

Cel mai frumos moment al carierei mele a fost când am promovat cu Chindia în prima ligă, peste titlul cu Astra. Atunci când pui suflet cântărește mai mult factorul spiritual decât o medalie”, a declarat Daniel Florea, la flash-interviuri.

Două trofee are în palmares Daniel Florea: campionatul și Cupa României cu Astra Giurgiu în 2016.

7 cluburi a adunat în carieră: Chindia Târgoviște, Astra Giurgiu, Delta Dulcea, FC Voluntari, Concordia Chiajna, Farul Constanța și UTA.

274 de meciuri, 38 de goluri și 24 de pase decisive a înregistrat Florea în primul eșalon.

6 partide, un gol și un assist este statistica sa în Europa League.

