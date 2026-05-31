Chindia Târgoviște a pierdut dramatic, 2-4 la loviturile de departajare, împotriva Farului Constanța.
Daniel Florea, explicație pentru seria nefastă a Chindiei
Târgoviștenii au legat în Liga 2 o serie de opt înfrângeri consecutive în play-off, după care au învins Corvinul cu 1-0 acasă și au terminat la egalitate (1-1) cu Sepsi la Sfântu Gheorghe.
La finalul partidei, Daniel Florea a scuzat cele opt înfrângeri consecutive prin faptul că el și coechipierii săi ar fi știut că vor avea asigurat locul la barajul pentru promovare.
A fost ultimul meci al carierei pentru Florea, veste confirmată de jucător încă din tur.
Florea: „Noi știam că vom juca barajul”
„Eu consider că cele opt înfrângeri au venit și pentru că noi știam că vom juca barajul. Am sacrificat niște puncte pentru a pregăti aceste două meciuri de baraj.
În ultimele două meciuri (n.r.- când au terminat la egalitate și au câștigat) am jucat în partitura de la baraj.
Astăzi a fost ultimul meci al carierei mele. Nu sunt supărat, am făcut tot ce a depins de mine. A rămas în prima ligă o echipă care m-a lansat în fotbal.
Cel mai frumos moment al carierei mele a fost când am promovat cu Chindia în prima ligă, peste titlul cu Astra. Atunci când pui suflet cântărește mai mult factorul spiritual decât o medalie”, a declarat Daniel Florea, la flash-interviuri.
- Două trofee are în palmares Daniel Florea: campionatul și Cupa României cu Astra Giurgiu în 2016.
- 7 cluburi a adunat în carieră: Chindia Târgoviște, Astra Giurgiu, Delta Dulcea, FC Voluntari, Concordia Chiajna, Farul Constanța și UTA.
- 274 de meciuri, 38 de goluri și 24 de pase decisive a înregistrat Florea în primul eșalon.
- 6 partide, un gol și un assist este statistica sa în Europa League.
Caseta meciului
- FARUL: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, D. Sîrbu, Furtado – Vînă (Vojtus 120'), Dican – Radaslavescu (N. Grigoryan 76'), Işfan (Doicaru 106'), R. Tănasă (I. Cojocaru 69') – Alibec. ANTRENOR: Flavius Stoican
- CHINDIA: M. Contra – Martac, Moumbouni, Celea, M. Brumă (P. Munoz 79') – Doukoure, Honciu (Jurj 97') – Popadiuc (R. Mihai 66'), D. Florea (Pandele 73'), Pesic – Doumtsios (I. Roşu 79'). ANTRENOR: Nicolae Croitoru
- Cartonaşe galbene: R. Tănasă 56', Vînă 100', Dican 120+1', / Honciu 80', Pesic 90+5', P. Munoz 95', Jurj 105+2'
- Arbitri: Rareş Vidican – Andrei Constantinescu, Nicuşor Marin
- Arbitri VAR: Iulian Dima - Sorin Costreie
- Au marcat: Radaslavescu 56' / Florea 8'
- Au transformat loviturile de departajare: Alibec, Sîrbu, I. Cojocaru, Grigoryan / R. Mihai, Celea
- Au ratat: Pandele, I. Roșu