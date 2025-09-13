Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"

Fostul internațional Basarab Panduru anticipează un transfer pe ruta FC Argeș - FCSB, după ce s-a disputat aproape o treime din sezonul regulat.

FC Argeș a fost sâmbătă protagonista unui meci extrem de spectaculos. Piteștenii au condus cu 3-0 la Arad, însă UTA a revenit și a obținut un rezultat de egalitate, 3-3.

Basarab Panduru îl vede pe Caio la FCSB

Prima reușită a meciului i-a aparținut lui Caio Ferreira, extrema dreaptă din Brazilia, care a atras atenția în startul acestui sezon. Basarab Panduru îl consideră pe sud-american principalul fotbalist cu ajutorul căruia FC Argeș își poate consolida bugetul pentru sezonul următor.

Fostul internațional spune că nu ar fi deloc surprins dacă FCSB și-ar manifesta interesul pentru Caio Ferreira, fotbalist care a sosit în România de la FC Bălți.

"Stai puțin, că FC Argeș trebuie să-l vândă pe Caio pentru că din asta trăiește. Are 24 de ani, trebuie să-l vândă și pe Caio dacă vor ca la anul să facă iar echipă bună. Și să nu vă mire dacă ajunge Caio la FCSB. Tudose ar fi ajuns de acum", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Caio a fost titular în toate cele nouă etape din Superliga. Brazilianul a marcat două goluri și a reușit trei pase decisive până acum.

  • 400.000 de euro este cota de piață a lui Caio, potrivit Transfermarkt

VIDEO Bogdan Andone, conferință de presă după UTA Arad - FC Argeș 3-3 (13.09.2025)

