Adrian Șut a fost convocat de Mircea Lucescu la națională pentru cele două jocuri din acțiunea lunii septembrie: Canada (meci amical încheiat 0-3) și Cipru (preliminarii CM 2026, încheiat 2-2).



Doar rezervă în fața Canadei, fotbalistul lui FCSB a intrat în minutul 80 la Nicosia contra Ciprului. Doar cinci minute a rezistat Șut, care a ieșit de pe teren după ce s-a accidentat.



Lovitură pentru FCSB! Cât va lipsi Adrian Șut



Jucătorul a efectuat un RMN. El a suferit o entorsă la gleznă, iar conform iamsport.ro, Adrian Șut va rata meciurile din campionat cu Csikszereda (duminică, 14 septembrie, 21:00) și cu FC Botoșani (vineri, 19 septembrie, 20:30).



Aceeași sursă a indicat faptul că săptămâna următoare, Șut va mai efectua un RMN și, dacă totul pare în regulă, atunci va fi luat în calcul pentru confruntarea cu Go Ahead Eagles de joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, care va fi LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



FCSB, în clasament



FCSB ocupă locul 13 în clasament cu șase puncte obținute după opt etape. Echipa pregătită de Elias Charlambous a bifat o singură victorie, la care s-au adăugat trei remize și patru eșecuri.

