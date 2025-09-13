Florinel Coman (27 de ani) a simțit, din păcate pentru el, gustul acru al petrodolarilor! Încă un semn clar că banii nu aduc tot timpul fericirea. Nici în fotbal!

Plecat din Superliga noastră pe cai mari, după două sezoane cu 29 de goluri, Coman s-a transformat într-un „naufragiat“ al fotbalului. Nu în vreun campionat de top din Europa, ci în Qatar! Unde fotbalul se joacă „în reluare“, în fața unor tribune goale. Aici, a eșuat fostul star al FCSB-ului, iar confirmarea acestei situații am primit-o, în două rânduri.

Florinel Coman, ultimele 3 zile pentru o „evadare“ fotbalistică

Mai întâi, în februarie, Al-Gharafa l-a împrumutat pe Coman, la Cagliari. Încă de atunci, sport.ro a scris că această mutare a fost făcută pentru că fotbalistul român l-a dezamăgit pe antrenorul Pedro Martins.

Apoi, în vară, când a revenit la Al-Gharafa, după eșecul său fotbalistic la Cagliari, Coman a fost, din nou, zero pe linie! De această dată, în amicalele verii, la Al-Gharafa. În aceste condiții, în acest sezon, Florinel a avut o singură apariție, la Al-Gharafa, dar sport.ro a explicat de ce folosirea sa, în partida respectivă, a fost un semn rău. Ceea ce s-a și confirmat, în condițiile în care, în meciul imediat următor, Coman a fost „lipit“, din nou, de bancă, în campionat.

Sport.ro a luat legătură cu un jurnalist din Qatar, iar acesta ne-a confirmat că, dacă va rămâne la Al-Gharafa, Coman va continua să fie un fotbalist „de umplutură“ sub comanda portughezului Pedro Martins. Explicația e simplă: antrenorul nu e mulțumit de Coman și, de aceea, a și aprobat plecarea sa, în iarnă. Cum nici la revenire, românul nu și-a îmbunătățit nivelul prestațiilor, în acest moment, părțile speră într-o soluție de compromis.

Concret, Al-Gharafa încearcă să găsească o echipă pentru Coman, înainte de închiderea perioadei de transferuri, în Qatar. Aici, „fereastra“ de vară se închide pe 16 septembrie. Ceea ce înseamnă că urmează ore decisive pentru Florinel Coman, în încercarea sa de a „evada“ de la Al-Gharafa, încă o dată, și de a-și relansa cariera, la o altă echipă.

