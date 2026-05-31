Fosta campioană a României a tremurat serios pentru rămânerea în Superliga României, după 3-3 la Târgoviște și 1-1 la Constanța. Meciul a fost decis la penalty-uri, unde băieții lui Flavius Stoican s-au impus fără emoții, cu patru goluri din patru.

La final, bucuria a fost rezervată în rândul jucătorilor Farului, având în vedere pretențiile pe care le avea clubul în prima parte a acestui sezon. Căpitanul Ionuț Larie (39 de ani) a fost trist la flash-interviu.

Ionuț Larie: ”E greu să te bați jos”

Experimentatul fundaș al Farului recunoaște că s-a gândit la retrogradare pe tot parcursul acestui joc. Ar fi fost un adevărat dezastru pentru constănțeni, în condițiile în care clubul a luptat pentru play-off în finalul sezonului regulat.

„S-a întâmplat cu FCU Craiova, s-a întâmplat cu Sepsi. Jos acolo e greu să te bați. Anul acesta, am avut emoții negative, din ce în ce mai rău până astăzi. Toată lumea e în vacanță, doar noi cu Hermannstadt, săracii, să ne chinuim să rămânem în Liga 1.

Și la 1-0, și la 1-1, și când s-a intrat în prelungiri mă gândeam. În loc să ne facem viața ușoară, să avem 2-0 și să stăm liniștiți, am alergat 120 de minute. Pentru mine, ar fi fost o pată neagră, era ceva foarte urât”, a spus Ionuț Larie, la flash-interviu.

Ionuț Larie a evoluat în 37 de partide pentru cei de la Farul în acest sezon, reușind să marcheze de cinci ori.

Farul Constanța - Chindia Târgoviște 1-1 (4-2 d.l.d.)