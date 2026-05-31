AICI LIVE TEXT SPECIAL FARUL - CHINDIA

Farul Constanţa a reuşit să se menţină în Superligă, după ce a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminică seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în manşa secundă a barajului pentru menţinere/promovare în Superliga de fotbal, în care scorul a fost 1-1 după 90 și 120 de minute.

După 3-3 în primul meci, de la Târgovişte, echipa de ligă secundă a deschis scorul prin Daniel Florea (8), din centrarea lui Mădălin Martac.

Farul continuă în Superligă după 1-1 și 4-2 la loviturile de departajare cu Chindia

Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu (56), cu un şut din marginea careului, după o minge respinsă greşit de fundașul Daniel Celea.

Denis Alibec, o bară în minutul 87 și un gol la loviturile de departajare

Constănţenii au avut două bare, prin Denis Alibec (87) şi Ionuţ Cojocaru (108).

Alibec a mai avut cel puțin alte patru ocazii, în minutele 4, 19, 30 și 50!

La loviturile de departajare, pentru echipa antrenată de Flavius Stoican au transformat toţi cei care au executat, Denis Alibec, Dan Sîrbu şi Narek Grigorian, iar de la învinşi au înscris Rareş Mihai şi Daniel Celea, în timp ce Andrei Pandele şi Iulian Roşu au şutat peste poartă.