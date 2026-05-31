Noul Dacia Duster pick-up a ajuns, de curând, și pe piața din Franța și i-a impresionat pe jurnaliștii de specialitate din ”Hexagon”.

Pe piața din Franța, noul model lansat de Dacia este disponibil în două variante, cu două locuri sau patru locuri, iar prețul de pornire este aproape de 40.000 de euro.

Transformarea noului Duster într-un pick-up readuce în actualitate ideea unui pick-up compact și accesibil, o nișă aproape dispărută în Europa. Varianta cu două locuri este cea mai practică pentru muncă și activități outdoor, în timp ce versiunea cu patru locuri se adresează celor care vor un vehicul mai original. Costul transformării este considerat relativ rezonabil din punct de vedere financiar.

„SUV-ul vedetă al mărcii românești din grupul Renault continuă să surprindă. Pe lângă gama sa variată, noul Duster se poate adapta și ca vehicul utilitar, urmând să fie completat în viitor de modelul de familie Dacia Bigster”, a scris publicația L'Automobile Magazine.

Prețurile noilor versiuni Dacia Duster pick-up:

Versiunea Dacia Duster pick-up cu două locuri, tracțiune integrală 4x4, transmisie automată BVA și motorizare Hybrid ECO-G 150 în echiparea Journey are un preț de 37.900 de euro. Varianta cu patru locuri, configurată similar, este disponibilă la 38.900 de euro.

Ambele modele sunt comercializate exclusiv în nivelul de echipare Journey, cel mai bine dotat din gamă, aspect care influențează valoarea finală de achiziție.

Raportat la prețul modelului de bază, conversia în versiune pick-up presupune un cost suplimentar de 7.600 de euro pentru varianta cu două locuri și de 8.600 de euro pentru cea cu patru locuri. De exemplu, un Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 în echiparea Journey are un preț de pornire de 30.300 de euro.

