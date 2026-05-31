Pe piața din Franța, noul model lansat de Dacia este disponibil în două variante, cu două locuri sau patru locuri, iar prețul de pornire este aproape de 40.000 de euro.

Noul Dacia Duster i-a impresionat pe francezi

Transformarea noului Duster într-un pick-up readuce în actualitate ideea unui pick-up compact și accesibil, o nișă aproape dispărută în Europa. Varianta cu două locuri este cea mai practică pentru muncă și activități outdoor, în timp ce versiunea cu patru locuri se adresează celor care vor un vehicul mai original. Costul transformării este considerat relativ rezonabil din punct de vedere financiar.

„SUV-ul vedetă al mărcii românești din grupul Renault continuă să surprindă. Pe lângă gama sa variată, noul Duster se poate adapta și ca vehicul utilitar, urmând să fie completat în viitor de modelul de familie Dacia Bigster”, a scris publicația L'Automobile Magazine.