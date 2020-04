Becali vrea un FCSB 100% romanesc! In lot ar putea sa ramana doar fotbalisti romani, incepand din aceasta vara

FCSB se poate dispensa de cei patru straini din lot in lunile urmatoare.

In acest moment, in lotul FCSB se gasesc patru jucatori straini: Harlem Gnohere (Franta), Aristidis Soleidis (Grecia), Marko Momcilovici (Serbia) si Bogdan Planici (Serbia). Francezul Harlem Gnohere (32 ani) mai are contract pana in iunie, dar nici Becali nu vrea sa ii mai ofere o prelungire si nici jucatorul nu doreste sa ramana, el avand oferte de la echipe din zona Golfului Persic, de la care va incasa o prima de instalare consistenta, daca vine liber de contract. Sarbului Marko Momcilovici ii expira intelegerea tot in iunie 2020, cand va implini 33 de ani, dar el se va desparti sigur de club, din cauza ca a fost mai mult accidentat si a jucat in ultimele doua sezoane doar 4 meciuri, clubul platindu-i un salariu de 15.000 de euro pe luna. Cel mai probabil, acesta se va intoarce in campionatul Serbiei.

Celelalt sarb din lot, Bogdan Planici (28 ani) l-a infuriat pe Becali in ultimele luni, dupa ce a cerut o marire consistenta de salariu pentru a semna prelungirea contractului. Intelegerea actuala expira in vara lui 2020 si se prelungeste cu un an, doar daca ambele parti sunt de acord. Planici s-ar fi saturat de presiunea pe care o pune patronul asupra jucatorilor, dar si de faptul ca el a fost om de baza in centrul apararii si are un salariu mediu in lot, 12.000 de euro pe luna, in timp ce patronul a tot cautat alti fotbalisti pentru a-l inlocui. El are oferte pe masa de la Eintracht Frankfurt, Fenerbahce si FK Ural.

Grecului Soiledis (29 ani) ii expira si lui contractul in aceasta vara, in luna iunie, iar Becali nu pare dispus sa ii ofere o prelungire. Desi fotbalistul s-a comportat profesionist si avut evolutii decente, latiifundiarul considera ca pastrarea lui in lot ii intarzie dezvoltarea lui Ionut Pantiru (24 ani), despre care crede ca este "cel mai bun fundas stanga din Europa" si in schimbul caruia va lua multi bani in viitor.

Gigi Becali vrea sa isi indeplineasca visul de a avea in lot numai jucatori romani, pe care l-a conceput in urma cu 10 ani. „Vreau sa fac o echipa numai de romani. Nu ai alta solutie decat sa cresti jucatori, pentru ca nu ai cum sa cumperi fotbalisti tineri si de valoare. Am investit milioane in infrastructura, in terenuri. Acesta este viitorul fotbalului romanesc, ca altfel nu poti sa iei decat jucatori liberi de contract. De cumparat jucatori buni straini nu se pune problema, ca sunt prea scumpi. Criza asta va face multe victime in Liga 1", declara atunci Becali. Patronul FCSB a mai explicat, zilele trecute, la Pro X, ca „fac si eu ca Hagi, aduc de la echipa a doua. Gata, nu mai risc averea familiei pe fotbal. Niciodata in viata mea nu mai iau extracomunitari. Pentru ce sa dau eu taxe, sunt prost? Nu sunt prost. Niciodata nu vei mai vedea la Becali extracomunitari. E Pele? Nu ma intereseaza".

CUM VA ARATA PRIMUL „11” AL FCSB, FORMAT EXCLUSIV DIN JUCATORI ROMANI:

Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Oaida, Popescu (Nedelcu), Olaru (Vana) - Man (Morutan), Fl. Tanase (Ad. Petre), Coman