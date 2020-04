Gigi Becali a facut show in direct la TV! Ce a putut sa faca cand a aflat ca Radu Banciu a luat amenda ca nu a avut declaratia pe proprie raspundere: "Pai, ba, toata lumea e rea!"

Gigi Becali l-a imitat in direct pe Radu Banciu.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia pandemiei din Romania si a avut o reactie spectaculoasa in momentul in care prezentatorul emisiunii Ora Exacta in Sport, Mihai Mironica, i-a spus acestuia ca Radu Banciu a fost amendat din cauza faptului ca nu a avea declaratie pe proprie raspundere la el in momentul in care a fost oprit de politie.

Becali a inceput sa il imite pe acesta si a spus ca ii va plati el amenda.

"Nu am aratat-o eu, eu hartia o aveam, mie nu trebuie sa imi cereti hartie, eu daca sunt patron si am 500 de angajati cum sa imi ceri mie hartie? Radu Banciu nu era patron si daca era, 2000 de lei, ii dau eu lui Banciu sa plateasca, de unde sa aiba bani? De ce crezi ca i-a dat amenda lui Banciu, el tot timpul ii ia la misto pe toti. Pai sa ii dea tata amenda, ii platesc daca am zis, v-am zis ca m-am impartasit acum, poti sa imi dai si in cap. Lui ala, si daca se uita stramb ii da amenda.



Ce ma disteaza, saracul de Radu Banciu, nu rad cu dusmanie, eu rad cu drag, nu ma bucur, intr-un fel, nu ma bucur cu rautate, ma bucur. Intr-un fel e bine ca i-a dat, ca poate il trezeste si pe el putin. Daca toata lumea e proasta, accepta ba si tu, acum ti-a dat amenda ba. Nu vorbeste bine de nimeni, toata lumea e rea", a declarat Gigi Becali, la PRO X.