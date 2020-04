INCREDIBIL | In timp ce Becali le-a redus la jumate salariile "perlelor" sale, un club din Liga a 2-a a primit 5 milioane de lei in plina pandemie: "Cu banii astia se facea o policlinica moderna!"

Un club din Liga a 2-a a primit o suma importanta de bani.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic si fotbalul romanesc, iar majoritatea echipelor au decis sa injumatateasca salariile fotbalistilor sau sa ii bage in somaj tehnic. Nu este si cazul celor de le Concordia Chiajna. Potrivit chiajna.info, primaria Chiajna a decis sa aloce 5 milioane de lei catre clubul de fotbal, club care se lupta in acest sezon cu evitarea retrogradarii.

"Primaria Chiajna a platit zilele acestea doua milioane de lei clubului de fotbal Concordia. Aceasta este a doua plata facuta in decurs de o luna de zile. La inceputul lunii martie, Minea a mai facut o plata de trei milioane de lei clubului. In vremuri de criza, in plina pandemie, Primaria Chiajna condusa de Mircea Minea plateste unui club fara rezultate 5 milioane de lei. Bugetul public este folosit pentru sustinerea unei echipe de fotbal, in schimb administratia locala nu are utilaje moderne cu cae sa faca dezinfectia stradala, cumpara geluri cosmetice pentru scarile de bloc, in loc sa achizitioneze dezinfectanti, care sa aiba proprietatile necesare. Doctorii de familie din Chiajna nu au primit niciun fel de ajuto de la administratia locala. Persoanele vulnerabile nu au primit niciun ajutor pana la aceasta ora, in schimb fotbalistii vor avea bani, Concordia nu va trece prin greutatile crizei, asa cum trec si restul cetatenilor", precizeaza sursa citata.

Presedintele echipei, Cristian Tanase, a declarat zilele trecute, ca nicio clipa nu s-a gandit ca echipa ar intra in somaj tehnic.

"Nicio clipa nu ne-am gandit la somaj tehnic, la reducerea salariilor. Mai ales acum, in situatia asta complicata. Trebuie sa facem rost de bani. Daca esti conducator, faci rost. Nu stiu cum, de unde, dar asa trebuie. Vinzi ceva si faci rost de salarii. Si la noi salariatii se temeau de taierea salariilor. Am terminat anul fiscal bine, cu bugetul suntem ok si nu exista niciun risc. Marea noastra problema este situatia sportiva. Mi-e atat de ciuda ca nu avem rezultate", a declarat Tanase la Digisport.

Ipocrizia primarului Minea este insa mult mai mare. Saptamanile trecute i-a obligat pe salariatii primariei sa isi doneze 25% din salariu pentru cumpararea unor produse destinate varstnicilor. Noi nu am aflat ca seniorii din comuna sa fi primit inca vreun ajutor de la primarie, in schimb, cativa angajati din administratie ne-au sesizat faptul ca Minea ii obliga sa doneze bani.

Mircea Minea isi continua mandatul sfidand cetatenii din comuna. Isi bate pur si simplu joc de banii contribuabililor, cheltuind in vremuri de criza 5 milioane de lei, o suma imensa cu care se putea face chiar si o policlinica moderna. Mai mult de un milion de euro este aruncat pe Apa Sambetei, pentru o echipa care nu strange nici macar 200 de spectatori la meciurile sale”, mai notează chiajna.info despre deciziile luate la Chiajna.