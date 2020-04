"Sa nu uite Becali de ce a plecat din Ghencea!" Marius Lacatus ii transmite un mesaj patronului FCSB! Care este conditia pentru ca ros-albstrii sa joace in "Templul fotbalului romanesc!"

Marius Lacatus a vorbit despre posibilitatea ca FCSB sa joace in Ghencea.

Fostul antrenor al celor de la CSA Steaua, Marius Lacatus, a vorbit despre posibilitatea ca FCSB sa joace in Ghencea, si spune ca acest lucru ar putea sa se intample doar in cazul in care Becali va fi de acord cu chiria pe care va trebui sa o plateasca celor de la MAPN.

"Stadionul a fost facut din bani publici. Sa nu uitam faptul ca acolo a existat un stadion care a fost daramat. A fost facut de MAPN. Daca FCSB va accepta chiria care se impune pentru inchirierea terenului, nu stiu care va fi raspnusul celor de la MAPN. Sa nu uitam faptul ca Becali a plecat din Ghencea pentru ca aconsiderat ca era o chirie foarte mare. In acest moment cred ca chiria va fi mult mai ridicata fata de atunci. Nu stiu ce sa spun si am zis ca nu ar fi intelept pentru ca s-ar isca foarte multe dispute intre Peluza Nord si Peluza Sud si chiar Peluza Sud si Gigi Becali", a spus Marius Lacatus, la PRO X.