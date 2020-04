"L-am sunat pe Vela, dar are telefonul inchis!" Gigi Becali a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Ministrul de Interne! Ce are de gand sa faca patronul FCSB: "Eu sunt in strana bisericii!"

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre mausrile luate Ministrul de Interne, Marcel Vela, referitoare la noaptea de Inviere si spune ca nu este de acord cu aceste masuri. Totodata, Becali a spus ca va merge la biserica intrucat face parte din strana bisericii.

"Ce a facut ministrul Vela cu o seara inainte a fost marturisire. A dat posibilitatea oamenilor respectand acele ordonante. Acolo scrie voluntariat. Daca oamenii au aceasta traditie sfanta, aceasta trebuie respectata. Daca va fi dat afara si va pleca, ucenicie va fi pentru el, daca va da inapoi, isi va pierde toata dreptatea lui de om.

Cat sa coboare omul pana jos la bloc, sa ia lumina, daca si asta ne e interzis, inseamna ca ne pierdem toata credinta. Ei nu vad statistica, sa se uite putin la popoarele ortodoxe, sa se uite putin sa vada cati au murit in alta parte si cati au murit la noi, sa se uite pe harta.

E treaba lui Iohannis, eu il rog, lasa-ne in pace sa ne facem traditiile noastre sfinte. El nu se pricepe. Nu are nici aceeasi credinta cu noi. Fiecare cu credinta lui. Iar Vela, eu l-am sunat, are telefonul inschis. Am vrut sa ii zic, ca ce ai facut tu, ai facut marturisire.

Ce presedinte nu ar avea intentii bune cu poporul lui? El trebuie sa inteleaga un lucru si plus de asta a gresit el. Nu poti sa spui tu asa zisele protocoale cu biserica ortodoxa. El trebuie sa dea inapoi. Eu unul ma duc la biserica, eu am hartie din parohia bisericii, eu fac parte din strana bisericii, particip la savarsirea Sfintelor Taine si a slujbei", a declarat Gigi Becali, la PRO X.