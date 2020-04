A fost umilit de Becali la FCSB pentru ca nu avea par, iar acum este considerat unul dintre cei mai talentati fotbalisti din istoria Poloniei: "E pura placere sa vezi cum joaca!" Ce jucator a pierdut Gigi

Un jucator care a jucat pentru FCSB, este considerat unul dintre cei mai buni fotbalisti din istoria Poloniei.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Rafal Grzelak, a jucat doar un sezon la FCSB, insa Gigi Becali l-a dat afara din cauza faptului ca nu avea par. Acesta a venit in 2009 la FCSB, imprumut de la Skoda Hanthi pentru 200.000 de euro. Prestatiile de inceput ale polonezului au fost foarte bune, peste media campionatului, iar in primele 5 meciuri a reusit trei assist-uri si un gol. Dupa un meci in Europa League, impotriva celor de la Motherwell, Grzelak si-a pierdut locul de titular, chiar daca a oferit o pasa de gol. Acesta purta numarul 10 pe tricou, iar Gigi Becali a declarat ulterior ca ii va lua acest numar, considerant ca pentru a purta numarul 10 la FCSB, trebuie sa mai ai si par.

Unul dintre cei mai mari jucatori care a evoluat in campionatul Poloniei, Sebastian Mila, a surprins pe toata lumea in momentul in care a fost intrebat cine considera ca este cel mai talentat jucator polonez. Acesta considera ca Grezlak este cel mai talentat fotbalist pe care l-a oferit Polonia este Rafal Grzelak.

"Era atat de bun, am fost colegi la nationala de juniori, jucam amandoi pe flancul stang. Avea niste calitati ata de bune, incat nu am inteles de ce nu a ajuns la un club foarte bun din Europa. Cand am fost la Slask, i-am intalnit Flota Swinoujscie. Avea 30 de ani si tot juca bine. Le-am spus colegilor mei dupa acel meci: 'Nu pot sa inteleg ce a mers prost. Era de 90 de ori mai bine decat mine. Era pura placere sa vezi cum joaca", a declarat Sebastian Mila pentru zestadionu.pl.