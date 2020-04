Becali vrea sa dea patru jucatori la schimb pentru Budescu, care poate veni insotit de un coleg la FCSB

Constantin Budescu este unul dintre jucatorii favoriti din Liga 1 ai lui Gigi Becali.

Constantin Budescu (31 ani) are contract cu Astra Giurgiu pana in iunie 2021, dar patronul FCSB il vrea cu orice pret pentru a-si intari echipa in lupta pentru play-off, deoarece il considera un jucator care poate decide meciurile de unul singur. Becali ar fi dispus sa ofere Astrei pana la patru jucatori la schimb pentru febletea sa, alegerea urmand sa se faca, cel mai probabil, intre Claudiu Belu (imprumutat acum la Voluntari), Alexandru Stan (somaj tehnic), Adi Popa (somaj tehnic), Mihai Roman (imprumutat la Botosani), William De Amorim (imprumutat la AO Xanthi), Toma Niga, Adrian Sut (imprumutat la Clinceni), Aristidis Soiledis si Gabriel Simion (imprumutat la Astra).

Budescu a ales in vara anului trecut sa semneze cu Astra, dupa rezilierea contractului cu Al Shabab (Arabia Saudita), pentru ca a considerat ca va avea mai multa liniste la clubul la care a mai evoluat in doua perioade (2011-2016, 2017). Dar povestea de dragoste dintre „Budigol” si oficialii giurgiuveni pare sa se fi incheiat, pe fondul unei serii de accidentari a fotbalistului si a acumularii restantelor financiare, totul culminand cu decizia patronului de a reduce salariile cu 50% pentru 9 luni, folosindu-se ca scuza de criza Covid-19. Budescu a mai jucat la FCSB in sezonul 2017-2018, cand a reusit 14 goluri in 37 de meciuri jucate. El ar fi dispus acum sa se intoarca, pentru a fi sigur ca este convocat la echipa nationala si pentru a-si reface cota de transfer, diminuata dupa ultimul an petrecut la Astra.

Becali ar fi interesat si de Valentin Gheorghe (23 ani), unul dintre cei mai in forma jucatori ai „astralilor”, cu 11 goluri in 26 de meciuri, care in iunie intra in ultimul an de contract si care ar putea fi adus „la pachet” impreuna cu Budescu, pentru o suma de bani adaugata tranzactiei. Fotbalistul nascut la Ploiesti poate evolua pe oricare din cele trei pozitii din spatele varfului, putand fi o alternativa mai ieftina de inlocuire pentru Coman si Man, care se pregatesc de transferuri in strainatate.