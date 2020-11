"Steaua e in Liga 1, e a lui Becali!" Razvan Lucescu si-a pus Armata in cap! Declaratia pe care Talpan nu voia sa o auda!

Razvan Lucescu s-a implicat in razboiul dintre Gigi Becali si Florin Talpan.

Antrenorul roman de la Al Hilal si-a exprimat parerea cu privire la care dintre echipe este adevarata Steaua. Razvan Lucescu a spus ca, din punctul sau de vedere, Steaua este echipa din Liga 1, Gigi Becali avand meritul de a ajuta fotbalul din Romania ani la rand.

"Ce intrebare mai este si asta? Toti stim ca s-a facut o tranzactie. Gigi Becali a facut clubul, l-a tinut la cel mai inalt nivel, el era atunci cand Steaua si cu noi, Rapid, eram in sferturile UEFA. A ramas acolo si a tinut Steaua sus, mereu. Fara el, nu stiu unde ajungea.

Becali, prin ce a facut la Steaua, a tras tot fotbalul dupa el. Toti eram ambitionati sa-l batem si sa investim si mai mult, pentru a tine pasul cu el. Asa am ajuns in sferturile UEFA. Este continuatoarea performantei. E clar, Steaua este in Liga 1, este a lui Becali", a declarat Razvan Lucescu pentru Radio Sport 1.