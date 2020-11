Nici Becali nu o spunea asa! Atac dur al presedintelui lui Arges dupa rezultatele slabe: "Jucatorii sunt la pamant, atmosfera e sub orice critica!"

FC Arges se afla intr-o criza de rezultate.

Echipa este pe penultimul loc in Liga 1, iar clubul isi schimba din nou antrenorul dupa doar 11 etape. Ionut Mosteanu a fost concediat, iar in locul lui va veni fostul atacant al alb-violetilor, Adrian Dulcea.

FC Arges a fost eliminata din Cupa Romaniei, iar Mosteanu, cel care a fost adus in locul lui Ionut Badea, a fost demis dupa infragerea in fata Viitorului Targu Jiu, scor 0-1.

Duminica, dupa o sedinta la club, soarta lui Mosteanu a fost decisa. Fostul antrenor a lui FC Arges a adunat doar 5 puncte in 8 partide de Liga 1, iar sefii echipei nu a putut sa treaca peste infrangerea din Cupa Romaniei.

Presedintele lui FC Arges, Cristian Gentea, a rabufnit la adresa jucatorilor si considera ca Ionut Mosteanu este vinovat pentru situatia in care a ajuns echipa.

"Ce sa va spun? Nu suntem multumiti de jocul echipei, despartirea de Mosteanu e sigura. Adrian Dulcea e numele noului antrenor. Stiu ca vreti sa ma intrebati daca e normal ca la o echipa de Liga 1 sa vin cu un antrenor de Liga 3, dar nu mai pot sa accept ce se intampla acum. Jucatorii sunt la pamant, atmosfera e sub orice critica. Merg pe mana mea. Gresesc? Platesc!

Fara discutie, obiectivul lui Adrian Dulcea va fi salvarea de la retrogradare. Va veni alaturi de Valentin Sinescu, fiindca Dulcea nu are licenta PRO. Sunt un pic bulversat, nu mai stiu ce sa mai fac", a spus Cristian Gentea, cel care a ajuns primar la Pitesti in acesta toamna.

Gentea il considera vinovat pe pe Ionut Mosteanu pentru transferurile cerute. De asemenea, Antun Palic, fost jucator la Dinamo, nu a scapat de criticile oficialul de la Pitesti.

"Domnul Mosteanu a adus niste jucatori pe care nu si-i mai asuma. Acum nu mai sunt buni, imi spune ca sunt fara 'benzina'. Maric e singurul castig al nostru. Palic pare din alt film. El a jucat la Kisvarda, unde n-a stat degeaba, dar efectiv nu stiu ce sa mai fac.

Nici atitudinea lui Mosteanu nu e in regula. Sa mergi la Targu Jiu si sa te bata copiii? Nu e vorba de rezultat, desi ma interesa si Cupa, dar sa te bata niste copii de 17 ani? Jocul e sub orice critica. Asta este, am gresit ca l-am pus pe Mosteanu. El spune ca a luat opt puncte, dar nu e de ajuns. Eu vreau o echipa care sa joace pe masura eforturilor pe care le facem. Vreau sa merg si eu linistit la meciuri, nu sa stau tot timpul cu sufletul la gura.

Ne asteapta un meci foarte greu cu Dinamo, am vazut ultimele doua meciuri ale lor. Cine are caracter joaca si fara bani! E pentru prima data cand ai mei nu-si primesc banii si, din pacate, nu mai stiu sa joace fotbal. Bine, n-au stiut nici inainte, dar asta e. Jocul ma dispera!", a spus Cristian Gentea pentru Gazeta.

Adrian Dulcea a evoluat pentru FC Arges in perioada 2007-2010, este iubit de galeria echipei si se afla in relatii bune cu conducerea echipei. Ultima data a antrenat in Liga 3 echipa Unirea Bascov. El a mai pregatit echipa din Pitesti intre 2014 si 2015, atunci cand FC Arges evolua in in al treilea esalon al fotbalului romanesc. Dulcea a fost si la carma echipei FC Arges 1953, club care a renascut in 2015, datorita suporterilor si care a fuzionat ulterior cu echipa primariei.