Becali l-a INTERZIS la FCSB dupa numai doua meciuri! Enache si-a gasit echipa dupa ce a fost dat afara de FCSB! Cu cine a semnat

Gabi Enache a plecat de la FCSB in decembrie.

Folosit in doar doua partide in perioada in care lotul FCSB era lovit in plin de Covid, Enache a fost apoi interzis de Becali. N-a mai jucat niciun minut, iar in decembrie, la intrarea in vacanta, si-a incheiat contractul cu liderul din Liga 1.

Enache a avut oferte din Romania, dar a preferat o noua aventura in Kazahstan. A semnat cu FC Zhetsyu, echipa clasata pe locul 6 la finalul sezonului trecut (din 12 echipe).

Enache a mai jucat in Kazahstan la Kyzyl Zhar in prima jumatate a anului trecut.

"Au fost si variante in Liga 1, dar nu erau foarte OK financiar pentru mine. Am semnat cu Zhetsyu, au terminat pe 6 anul trecut. Fotbalul e pe forta colo, am mai fost 10 luni si o sa-mi fie usor sa ma adaptez. Stiu cum stau lucrurile", a spus Enache la Look Sport.

Enache, 30 de ani, a trecut in cariera pe la FCSB, Astra, Rubin Kazan, Partizan sau Dunarea Calarasi. In nationala Romaniei are 5 meciuri.

