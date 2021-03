Gabi Enache si-a gasit echipa dupa despartirea de FCSB! Cu cine a semnat fostul international si ce spune de ultima perioada de la "ros-albastrii"

Gabi Enache s-a despartit de FCSB la finalul anului trecut, dupa ce evoluase doar in doua partide in turul sezonului.

Fotbalistul cu 5 selectii la echipa nationala a fost adus la FCSB ca o solutie de avarie, atunci cand echipa era decimata de accidentari si infectarile cu SARS-COV2. Enache a jucat doar in doua partide, cu Slovan Liberec (0-2) si Poli Iasi (2-5).Acum, Gabi Enache a anuntat ca revine in Kazahstan, unde a semnat deja cu Zhetysu, formatie care a incheiat sezonul trecut la mijlocul clasamentului, pe locul 6.

"Au fost si variante din Liga 1, dar nu au fost foarte ok financiar pentru mine, dar nici nu am fost foarte decis, pentru ca nu simteam ca eram dorit foarte mult. Daca nu exista dorinta totala din partea echipei respective, evit sa merg. Am semnat zilele trecute cu Zhetysu, care anul trecut a terminat campionatul pe locul 6. Acolo fotbalul e pe forta, dar am mai fost 10 luni acolo, o sa imi fie mai usor sa ma adaptez. Stiu acum cum stau lucrurile", a spus Gabi Enache, pentru Look Sport.

Jucatorul a vorbit si de perioada de la FCSB si de dezamagirea provocata de intoarcerea la echipa patronata de Gigi Becali. "A fost o lipsa de respect, pentru ca eu am venit cu sufletul deschis. Am venit de la Resita, noaptea. Nu am vrut sa semnez pentru doua meciuri si am semnat pe sase luni. Am ajuns la 6 dimineata la baza echipei, iar apoi am jucat, seara, in Europa League. Mi-am dorit foarte mult sa joc pentru FCSB si intr-o competitie ca Europa League.

Nu am stat sa ma gandesc foarte mult, nu mi-a pasat nici financiar, dar nu voiam sa semnez pe doua meciuri. Te simti folosit, acum ma simt dezamagit. Stiu ce am gandit, iar acum vad reversul. Nu ma refer la staff, pentru ca m-a ajutat foarte mult. Si antrenorii si Pinti m-au ajutat sa raman cu picioarele pe pamant. Mi-au spus realitatea, cu subinteles, de ce nu pot sa mai joc, si am inteles", a concluzionat mijlocasul.