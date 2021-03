"Un jucator masiv, puternic, care a marcat cand i s-a dat sansa!" Face Becali schimbari la echipa din nou?! Atacantul propus de Ilie Dumitrescu la FCSB

Ilie Dumitrescu a analizat jocul cenusiu al ros-albastrilor din meciul cu Gaz Metan.

FCSB a castigat la limita meciul cu Gaz Metan Medias, datorita golului inscris in prelungiri de Florin Tanase. Astfel, ros-albastrii raman lider in Liga 1, insa forma echipei ingrijoreaza, mai ales in contextul in care nu se mai marcheaza la fel de multe goluri ca pana acum.

Problemele din atacul FCSB par sa continue, in special dupa plecarea lui Dennis Man, iar pana acum Ante Vukusic, adus ca inlocuitor pentru Sergiu Bus, nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor.

Ilie Dumitrescu a venit cu o propunere de atacant dupa ce a vazut meciul cu Gaz Metan. Analistul sportiv l-a propus pe Andrei Istrate, jucatorul de 18 ani de la echipa a doua a FCSB-ului, care a jucat un singur meci pentru echipa lui Petrea in acest sezon.

"A fost o faza cu Vukusic cand putea sa finalizeze, dar a preferat sa joace simplu si sa paseze. Este o presiune, a fost adus ca numar 9, i s-au dat 60 de minute.

Ar trebui sa isi intre in rol si sa puna probleme si sa faca diferenta.

Imi aduc aminte de un jucator de la juniori, Istrate. A intrat si a dat un gol, nu l-am mai vazut. Era un jucator masiv, puternic, care a marcat atunci la Iasi cu capul, cand i s-a dat sansa.

Ea atunci cand aveau probleme mari de lor. S-a dat o sansa tuturor, poate cateva minute, 15-20 merita si el. Daca mai este la Academie. Are 18 sau 19 ani", a spus Ilie Dumitrescu pentru Digi Sport.

Andrei Istrate a jucat in meciul tur cu Poli Iasi, pierdut de FCSB cu 2-5. Tanarul atacant a deschis scorul pentru echipa sa, in minutul 6 al meciului.