EXCLUSIV | Un fost jucator de la FCSB da semnalul de alarma in privinta lui Octavian Popescu! "Eu cred ca o sa cedeze! Daca ai facut o greseala, ti se da in cap!"

Razvan Stanca a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Octavian Popescu este unul dintre jucatorii de pespectiva pe care Romania ii are, iar Razvan Stanca, fostul portar de la FCSB, a tras un semnal de alarma in privinta lui. Tanarul jucator a reusit sa se impuna la FCSB si a impresionat in prima jumatate a campionatului.

Stanca considera ca se pune prea multa presiune pe umerii fostului jucator de la Craiova, iar el ar putea sa cedeze din aceasta cauza.

De asemenea, fostul jucatot de la Pandurii a declarat ca FCSB trebuie sa gaseasca un inlocuitor, cat mai repede, pentru Dennis Man, deoarece ros-albastrii sufera fara el in echipa.

"Se vede prin prisma rezultatelor. Ori castiga greu, ori fac egal. Dennis a fost o piesa importanta, trebuie gasita neaparat o solutie.

Eu cred ca se pune prea multa presiune pe acest copil (Octavian Popescu), eu cred ca o sa cedeze, daca toata lumea se asteapta ca la fiecare meci sa faca diferenta. Aici, la noi, daca ai facut o greseala cand ai ajuns prima oara pe teren, ti se da in cap", a declarat Razvan Stanca pentru PRO X.