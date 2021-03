Fanii FCSB, FURIOSI dupa victoria la limita cu Gaz Metan! Petrea, CRITICAT DUR de suporteri: "E doar un mielusel prea las!" Jucatorii nu au scapat nici ei: "Nu inteleg de ce inca mai joaca titular!

FCSB a invins pe teren propriu pe Gaz Metan cu 1-0 gratie unui gol marcat de Tanase in prelungirile meciului.

Jocul echipei antrenate de Toni Petrea a fost insa modest, in special in prima repriza cand mediesenii au ratat 3 ocazii importante de a marca.

Fanii ros-albastrilor au fost destul de dezamagiti de jocul prestat de echipa lor si au postat pe retelele de socializare critici dure la adresa lui Petrea, dar si a jucatorilor.

"Antrenorul asta e doar un mielusel care a ajuns la echipa numai pentru ca e prea las sa se certe cu Becali sau MM. Antrenorii cu adevarat buni nu asculta de portofelul echipei, ci doar ia banii si ii foloseste pentru ca echipa sa devina mai buna", a fost cea mai dura critica la adresa antrenorului de la FCSB.

De asemenea, fanii au taxat si pozitia in care se afla Petrea la FCSB, in legatura cu faptul ca este bine cunoscut ca la echipa ros-albastra Gigi Becali are o influenta foarte mare in ceea ce priveste alcatuirea echipei sau schimbarile.

"Purtatorul de cuvant de la Steaua!", "Mister Petrea, pana la urma care este rolul dumneavoastra la FCSB?", "Domnul Petrea, mi-au dat lacrimile la cat de frumos vorbiti. Abia astept sa fiti antrenorul principal al Stelei", au fosi ironiile suporterilor la adresa lui Toni Petrea pe pagina oficiala de Facebook a FCSB-ului.

De asemenea, nici jucatorii nu au scapat de criticile fanilor. Vukusic a fost in centrul criticilor suporterilor dupa ce a avut din nou o evolutie stearsa din momentul in care a intrat pe teren.

"Vukusic nu are nicio treaba cu fotbalul, nu stiu unde l-a gasit. Vorbea cineva ca nu i se da minute. A jucat 70 de minute si nu a tras un sut pe poarta, hai sa fim seriosi. Un atacant se baga, se lupta, mai ales cannd mergi la o echipa noua, sa impresionezi antrenorul, patronul, dar la 1,50m inaltime nu poate face nimic", a scris un suporter.

Totodata, si omul in locul careia a intrat Vukusic in teren in minutul 37, Razvan Oaida, a fost luat in colimator de fani, la fel ca si Gabriel Simion: "Nu inteleg ce cauta Oaida la Steaua si de ce inca mai joaca titular… Cum nu inteleg de ce Vina nu mai joaca… Si joci cu Oaida si Simion, Simion e un jucator foarte bun, dar pentru meciuri echilibrate si nu cand joci cu Medias".

In urma acestei victorii, FCSB a revenit pe primul loc in Liga 1 cu 57 de puncte dupa 26 de meciuri, la egalitate cu campioana CFR, insa cu un golaveraj superior.