EXCLUSIV | "Lui Coman i s-a facut un mare bine!" Reactie neasteptata dupa ce vedeta FCSB-ului a ramas fara permis de conducere

Apar noi reactii in cazul scandalului in care a fost implicat Florinel Coman.

Vedeta lui Becali a fost prinsa circuland pe autostrada cu 165 km/h si, mai mult, politistii au observat ca permisul sau de conducere nu era valabil in Romania fiind obtinut in Ucraina si i-au deschis un dosar penal.

Directorul general al Universitatii Craiova, Marcel Popescu, a vorbit la PRO X despre acest subiect si a surprins explicand ca aceasta sanctiune i-a fost benefica fotbalistului de 22 de ani.

"Lui Coman i s-a facut un mare bine, pentru ca a fost gasit intr-adevar cu 165 de km la ora, dar era dramatic sa aiba doar 80 la ora si sa fi lovit pe trecerea de pietoni doua-trei persoane. L-au oprit la timp. Cazul Coman, ca si teribilism la volan, trebuie sa fie un exemplu pentru toti fotbalistii din prima liga, care vrand-nevrand, trebuie sa recunoastem ca au un capital de simpatie pe care nu il are omul de rand din partea agentilor de circulatie, care sunt sau nu sunt suporterii echipelor respective si care sunt permisivi mai mult decat este cazul cu ei.

Ca sa ia carnetul la Kiev in limba engleza e posibil, imposibil era sa il ia in limba rusa la Londra", a spus Marcel Popescu la Ora Exacta in Sport.