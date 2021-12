Becali a dezvăluit cu cine s-a consultat în cazul lui Florinel Coman: „L-am întrebat ce crede!”

Fotbalistul a revenit pe terenul de joc după patru luni de pauză, timp în care s-a operat de pubalgie, iar în meciul cu Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 3-1, a bifat primele sale minute. Revenirea lui Coman s-a întârziat, pentru că jucătorul a vrut să se asigure că nu riscă vreo recidivă.

Gigi Becali a vorbit despre fotbalistul în schimbul căruia visa cândva să câștige zeci de milioane de euro, dezvăluind faptul că s-a consultat cu Toni Petrea în cazul introducerii pe teren a lui Coman.

Gigi Becali: „Așa a fost înțelegerea mea cu el!”

„Așa a fost înțelegerea mea cu Petrea. Florinel Coman trebuie să înceapă să intre câte 15-20 de minute ca să poată să-și revină. Trebuie să-și intre în ritm, el trebuia să intre. Strategia a fost a mea cu Toni Petrea. L-am întrebat ce crede despre Coman, a spus că trebuie să intre 15-20 de minute.

El a spus că nu poate intra cu Gaz Metan, ci cu Rapid. I-am zis 'Bine, tată, fă așa' și a făcut omul așa. Atât timp cât la final e 3-1, toate schimbările și un singur aut contează. A fost totul perfect acum”, a declarat Gigi Becali la PRO X.

În ultimul an și jumătate, Florinel Coman a fost măcinat de accidentări. Fotbalistul FCSB-ului a suferit trei accidentări majore, care l-au ținut departe de teren pentru perioade lungi de timp.

Salariu de un milion de dolari ratat de Coman din cauza lui Gigi Becali

Recent, Ioan Becali, a cărui firmă la reprezentat pe Florinel Coman până de curând, a dezvăluit că fotbalistul a avut o ofertă de la Orlando, din MLS, prin care ar fi putut încasa un salariu de un milion de dolari anual.

Cu toate astea, Gigi Becali s-a opus transferului din cauza sumei pe care americanii o ofereau în schimbul său.

„Cât timp a pierdut băiatul ăsta din cauza accidentării, aproape doi ani… Uite, aici, în biroul din fața noastră, am avut ofertă de la un club american, din Orlando. A venit directorul general, un brazilian, l-am chemat și pe Coman. Ofereau 8 milioane de dolari și 50 la sută! Era deja pandemie, deci vorbim de acum un an și câteva luni. Vara lui 2020. N-a vrut Gigi! Coman lua 1 milion de dolari pe an! Asta e! Acum îi trebuie sănătate și să revină în formă, are doar 23 de ani

Era perioada când Gigi visa 25-30 de milioane de euro pe jucătorii lui, dar s-a convins că nu e chiar așa. Și pe Man vroia 18-20 și l-a dat până la urmă. A înțeles că, atunci când ai oferta, o plesnești și gata”, a spus Giovanni Becali.