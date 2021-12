Americanii i-au pus oferta pe masă lui Becali: opt milioane de euro și 50% dintr-un viitor transfer, pentru Coman

Ioan Becali a dezvăluit că Gigi Becali ar fi putut lua opt milioane de euro pe Florinel Coman, de la un club ce activează în campionatul din SUA.

Patronul FCSB s-a opus atunci mutării, deoarece visa să obțină cel puțin 25 de milioane de euro în schimbul „perlei” sale. Ulterior, Coman s-a accidentat și a petrecut o perioadă lungă de timp în afara terenului.

Acum, aripa stângă a FCSB-ului s-a recuperat după accidentarea suferită la finalul lunii august și ar putea reveni pe teren la meciu cu Rapid, programat miercuri, de la ora 20:30.

Ioan Becali: „Coman lua 1 milion de dolari pe an!”

Ioan Becali este încrezător că fotbalistul de 23 de ani poate reajunge la forma fotbalistică de altă dată și îi poate aduce bani grei lui Becali.

„Cât timp a pierdut băiatul ăsta din cauza accidentării, aproape doi ani… Uite, aici, în biroul din fața noastră, am avut ofertă de la un club american, din Orlando. A venit directorul general, un brazilian, l-am chemat și pe Coman. Ofereau 8 milioane de dolari și 50 la sută! Era deja pandemie, deci vorbim de acum un an și câteva luni. Vara lui 2020. N-a vrut Gigi! Coman lua 1 milion de dolari pe an! Asta e! Acum îi trebuie sănătate și să revină în formă, are doar 23 de ani

Era perioada când Gigi visa 25-30 de milioane de euro pe jucătorii lui, dar s-a convins că nu e chiar așa. Și pe Man vroia 18-20 și l-a dat până la urmă. A înțeles că, atunci când ai oferta, o plesnești și gata”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.