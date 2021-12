Florinel Coman, ferm după victoria cu Rapid: "Am dominat cap-coadă! Sperăm să luăm campionatul"

Internaționalul român a fost introdus în minutul 65, în locul lui Octavian Popescu, iar Coman consideră că victoria echipei sale este complet meritată, în ciuda faptului că a fost obținută cu două goluri marcate în prelungiri.

Florinel Coman: "Am dominat cap-coadă"

Florinel Coman a vorbit și despre luan sa perioadă de indisponibilitate, cauzată de o intervenție chirurgicală, recunoscând că are nevoie de o pregătire bună în pauza de iarnă pentru a-și recăpăta ritmul.

"Un meci foarte frumos, cred că am dominat cap-coadă, sunt meritate cele trei puncte. Din cauza acelui roșu pe care l-au încasat cred că ne-a fost puțin mai greu. I-am presat, am fost în jumătatea lor mai tot timpul, am încercat să ducem mingea dintr-o parte în cealaltă. Din fericire, am marcat pe final două goluri, suntem bucuroși, așteaptam această revanșă. Suntem în formă foarte bună și trebuie să câștigăm și contra lui Sepsi.

Am suferit o intervenție chirurgicală, n-am ritm, am doar 7-8 antrenamente. Nu sunt un puști, pot să joc într-un derby. Trebuie să aștept pregătirea din ianuarie pentru a mă pune la punct din punct de vedere fizic.

Eu nu știu nimic de nicio ofertă. Sunt sub contract cu FCSB și vreau să luăm acest campionat. Vom vedea după.

CFR nu se încurcă, o echipă stabiliă, matură, dar noi suntem copii, clubul nostru are pe cine să vândă. La CFR nu știu pe cine au vândut. Noi avem o academie bună și sperăm să luăm campionatul, asta ne lipsește", a spus Florinel Coman, după meciul cu Rapid.

FCSB ocupă în continuare locul 2 în Liga 1, cu 46 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului CFR Cluj, care are un meci mai puțin.

S-a întors Florinel Coman

Internaționalul român a jucat ultima oară pe 23 august, într-un meci cu Sepsi (1-1), primul lui Edi Iordănescu pe banca tehnică a lui FCSB. Florinel Coman s-a accidentat în partida respectivă, iar ulterior a suferit o intervenție chirurgicală la Londra pentru pubalgie.

Pentru Coman este doar al optulea meci din acest sezon. Fotbalistul crescut la Academia Hagi a reușit un gol în partida retur de tristă amintire cu Șahtior Karagandy, din Conference League, scor 1-2 (3-5 d.l.d).