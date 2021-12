„Ce să îi spun lui Budescu? 'Mulțumesc pentru participare'” Toni Petrea, pus pe glume după victoria cu Rapid

Roș-albaștrii sunt neînvinși în ultimele 13 etape și au ajuns la a cincea victorie consecutivă în campionat. Tănase a deschis scorul, însă Săpunaru a egalat din penalty înainte de pauză. Același Tănase a dus-o pe FCSB în avantaj din penalty, în prelungirile meciului, iar Ianis Stoica a închis tabela.

Constantin Budescu a fost din nou titular, însă a fost schimbat la pauză, iar antrenorul a vorbit la finalul meciului despre decizia sa și a glumit în momentul în care a fost întrebat ce i-a transmis mijlocașului la pauză.

Toni Petrea: „Ce să îi spun lui Budescu? 'Mulțumesc pentru participare'”

„Un adversar incomod, ne-a pus ceva probleme, am început bine jocul, am marcat, după ne-am retras puțin și am permis adversarului să aibă posesie și să vină în zona careului. Apoi a venit golul de pe finalul reprizei.

Important e că am reușit să câștigăm și mă bucură că am crezut până la final, așa cum am făcut în meciurile trecute. Mă gândesc mereu la victorie, sper până în ultimul moment al jocului că putem câștiga, puteam să luăm gol, la 1-1 au avut o situație cu șutul ăla de la mijlocul terenului, dacă era pe poartă, era gol, cine știe dacă reușeam să mai revenim.

Ianis a intrat bine, mereu îi spun că are o calitate foarte bună și să plece foarte bine în spatele fundașilor adverși, are și tehnică bună, mă bucur că a intrat foarte bine, a decis, prin evoluția lui, scorul final.

Ce să îi spun lui Budescu? 'Mulțumesc pentru participare'. Nu, a fost o schimbare normală, jocul nu a mai funcționat, așa cum am spus, ca în prima parte a primei reprize, a trebuit să schimbăm, să aducem mai multă viteză pentru atac. Să joace bine, să dea cât mai multe pase utile colegilor lui și dacă poate să marcheze, să marcheze.

Cred că sunt jucători cu experiență, rutinați, cu multe meciuri disputate, nu cred că sunt afectați de anumite critici sau discuții care se fac în jurul lor.

Tănase e un jucător important pentru noi, e căpitanul echipei, mă bucură că reușește să marcheze și își revine la forma din sezonul trecut. Dacă se va materializa presupusul transfer al lui, vom vedea. Până atunci încercăm să profităm că îl avem.

Mergem la Sepsi pe un teren bun, stadion frumos, sper să câștigăm meciul. Mă gândesc să savurăm victoria din această seară, să trecem cât mai bine”, a declarat Toni Petrea la finalul meciului.