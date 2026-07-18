FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').

În urma acestei victorii, FCSB a obținut cele trei puncte și a început sezonul în Superliga cu succes după ce în ultimele două stagiuni pierduse puncte în prima etapă.

Basarab Panduru: „Subţire! Mă miră abordarea Argeşului”

Fostul component al „Generației de Aur” a vorbit despre presația lui FC Argeș și nu a înțeles de ce a abordat în acest mod Bogdan Andone partida jucată în „Ghencea”.

Basarab Panduru a subliniat că FCSB s-a impus cu lejeritate, iar piteștenii nu le-au creat probleme.

„Subţire a fost FC Argeş în seara asta, fără prea mult efort, cu două goluri din faze fixe, FCSB conduce în prima repriză şi gestionează bine repriza a doua.

Mă miră abordarea Argeşului. Anul trecut au jucat cu cinci fundaşi. Eşti o echipă care ai jucat cu cinci fundaşi, ai câştigat la Bucureşti aşa, ce trebuia să faci?! Să nu iei gol în prima repriză, să duci meciul cât mai repede, să intre jucătorii de la FCSB de pe bancă pe final, care sunt toţi foarte tineri, şi să încerci să marchezi”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

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