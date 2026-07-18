Antrenorul a tras concluzia în cazul lui Tavi Popescu după victoria din Ghencea

Antrenorul a tras concluzia în cazul lui Tavi Popescu după victoria din Ghencea Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu a clarificat situația lui Octavian Popescu după victoria cu FC Argeș, scor 2-0. Noul număr 7 de la FCSB a contribuit decisiv la ambele reușite ale echipei sale.

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Tânărul fotbalist de 23 de ani a avut o evoluție consistentă în partida disputată în Ghencea. Aripa stânga a roș-albaștrilor a oferit o pasă de gol și a scos lovitura de la 11 metri din care echipa a stabilit scorul final.

„Nu mi-au ieșit câteva faze, am pierdut câteva mingi la jumătatea terenului și nu e OK. Sper să nu dezamăgesc și să am cât mai multe realizări. O să vedeți pe teren, degeaba vorbesc dacă pe teren nu fac nimic. E doar un număr pe tricou, numărul 7”, a transmis Octavian Popescu la finalul jocului.

Discuția decisivă din vestiar

Antrenorul Marius Baciu a explicat strategia pe care o aplică în cazul jucătorului său. Potrivit tehnicianului în vârstă de 51 de ani, formația bucureșteană se bazează pe capacitatea fotbalistului de a-și ridica nivelul de la o zi la alta, bazându-se pe disciplina arătată în perioada de pregătire.

„N-a fost unul dintre cei mai buni jucători, nu, nu, mă exprim prost. A fost ca toți. Dar el este un jucător care poate să emită pretenții, care a fost foarte disciplinat și-n pregătire. Am avut discuții cu el, și nu doar cu el, despre ce înseamnă viața unui jucător, nu doar a unuia profesionist. Toți copiii, toți jucătorii tineri, pot trece prin momente mai grele. El este un jucător care înțelege și trebuie să înțeleagă că astăzi nu mai există, iar mâine trebuie să fie mai bun ca azi. România are nevoie de jucătorul Tavi Popescu și nu numai”, a detaliat tehnicianul.

În sezonul precedent, mijlocașul ofensiv a bifat 41 de apariții pentru echipa sa în toate competițiile. În aceste meciuri, el a reușit să înscrie două goluri și a livrat trei pase decisive.

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