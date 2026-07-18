Marea finală a Mondialului este programată duminică, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Aymeric Laporte: ”În ultimele meciuri ale Argentinei am văzut lucruri care ne-au surprins foarte mult!”

Cu doar câteva zile înainte de marea finală, Aymeric Laporte, fundașul Spaniei, a acordat un interviu pentru presa din Spania în care a scos în evidență marea îngrijorare a Furiei Roja înainte de înfruntarea cu Argentina.

Laporte spune că spaniolii sunt îngrijorați de faptul că arbitrul Slavko Vincic ar putea să avantajeze campioana mondială en-titre. Vedeta Spaniei spune că pe parcursul turneului final, Argentina a fost favorizată de arbitri în mai multe momente și se teme că acest lucru s-ar putea repeta și în marea finală.

”Nu mă îngrijorează deloc agresivitatea, atât timp cât se încadrează în limitele fotbalului. Dacă este tolerată în limitele regulamentului și arbitrul își face treaba, nu am nicio problemă.

Este adevărat însă că în ultimele meciuri am văzut lucruri care ne-au surprins foarte mult, faze care au fost lăsate nepedepsite. Mai ales în cazul Argentinei, care este o echipă ce transmite adesea 'mesaje' prin intrări dure. Așa ceva nu ar trebui permis în fotbal, mai ales în competiții de un asemenea nivel, pentru că te poate destabiliza și enerva.

Face parte din munca arbitrului să controleze astfel de situații, ca să nu piardă controlul jocului. Dacă unul sau doi jucători pot face asta nestingheriți, meciul riscă să scape de sub control.

Noi, încă de la începutul turneului, am fost o echipă destul de fair-play din acest punct de vedere. Nu suntem genul de echipă care lovește adversarul sau comite faulturi nechibzuite. Și cred că exact așa trebuie să jucăm și în acest meci. Dar este adevărat că va depinde foarte mult de arbitraj.

Am discutat despre asta în vestiar. Problema este că, din acest punct de vedere, nu depinde de noi. Trebuie să existe cineva care să controleze aceste acțiuni și să decidă că ceea ce se joacă este fotbal, nu altceva. Să nu le permită unora dintre jucători să facă anumite lucruri...”, a spus Aymeric Laporte, conform Marca.